حملات تموينية لضبط الأسواق.. وتحريز 12 أف قطعة غيار سيارات مغشوشة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1264 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

- ضبط مالك محل بدال تمويني وآخرين بسيارات نقل مزودة بثلاجات بمحافظة القاهرة لقيامه بالبيع والتصرف في الحصة التموينية المخصصة لأصحاب البطاقات الذكية من الدواجن المجمدة قدرت بــ11٫87 طن دواجن كاملة مدعمة، تمهيداً لبيعها لأصحاب الثلاجات مستولياً على فروق الدعم بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما تمّ ضبط 3 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية ودون إشراف من الطب البيطري بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن دون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.

وضبط 12٫450 قطعة غيار سيارات غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر بحوزة مالك محل لتجارة قطع غيار السيارات دون ترخيص بمحافظة القاهرة.

وجرى ضبط 3٫25 طن دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية ومحظور تداوله بالأسواق،و نخالة ناتجة من إعادة نخل الدقيق البلدى المدعم تمهيداً لطرحها للبيع مع مالك مطحن غلال بدون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وكذلك تمّ ضبط مالك مخبز بلدي بمحافظة كفر الشيخ وبحوزته 1٫5 طن دقيق بلدى مدعم قام بتجميعه وعدم إثباته بسجل حركة الدقيق تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وجرى ضبط مالكة مخبز بلدي بمحافظة البحيرة لاستيلائها على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار قدرت بـ1٫181٫025 جنيه عن الفترة من 15/2/2016 حتى 7/12/2020.

كما ضبط 3٫5 طن أسمدة زراعية خاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.