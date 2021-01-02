3 منتقبات يسرقن ذهب سكرتيرة في عيادة بعد ضربها: «واحدة منهم طلعت راجل»

كشفت وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بقيام 3 أشخاص مجهولين بسرقة إحدى السيدات كرهاً عنها داخل عيادة خاصة كائنة بدائرة القسم.

وانتقلت قوات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وتمّ التقابل مع (سكرتيرة بعيادة طبية - مقيمة بدائرة القسم)، وبسؤالها قررت أنَّه في أثناء تواجدها بالعيادة محل عملها فوجئت بدخول ثلاثة منتقبات طلبت إحداهنّ الحجز لتوقيع الكشف الطبي عليها وحال ذلك قامت أخرى بالتعدي عليها وسرقة مصوغاتها الذهبية وفي أثناء مقاومتها لهم أُصيبت بجرح قطعي بالساعد.

وتابعت أنَّه عقب استغاثتها بالأهالي تمكّنوا من ضبط إحداهن (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، وبتمشيط المنطقة محل البلاغ أمكن ضبط المتهمان الهاربان بمدخل إحدى العقارات المجاورة وهما (عاطل، ربة منزل - مقيمان بدائرة القسم ) وتبين إرتداء العاطل لملابس نسائية (نقاب) وبحوزته (سلاح أبيض، لاصق طبي).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقررت المتهمة الأولى أنَّه نظراً لسابقة ترددها على العيادة محل عمل المجني عليها لتوقيع الكشف الطبي عليها وعلمها بتحليها ببعض المشغولات الذهبية عقدت العزم على سرقتها، وفي سبيل تنفيذ مخططها قامت بالاتفاق مع المتهمين الثاني والثالثة وتوجهوا للعيادة عقب ارتدائهم للنقاب وفي أثناء شروعهم في سرقتها استغاثت بالأهالي وأمكن ضبطهم.