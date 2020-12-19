محافظة القاهرة: بدء تنفيذ المرحلة الأولى من محور الفردوس بطول 8 كم

قال مصدر في محافظة القاهرة، إنه جاري إقامة المرحلة الأولى من محور الفردوس بداية من ميدان «تاكي» بشارع الفردوس، متقاطعا مع طريق صلاح سالم عند ميدان الفردوس، وأسفل كوبرى الفردوس.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن تطوير الحركة المرورية بالميدان تشمل عمل إزدواج وتوسعة لكوبري الفردوس، ويمر المحور بشارع ابن قنصوة متقاطع مع محور الأوتوستراد عبر كوبري متعدد الاتجاهات ويمر بشارع الطيران بحي منشأة ناصر، وامتداده حتى ربطه على امتداد محور المشير طنطاوي ومدخل إعمار.

المرحلة الأولى بعرض من 4 حارات

وتابع أن المرحلة الأولى بطول 8600 متر بعرض من 3 إلى 4 حارات مرورية بكل اتجاه بتكلفة تقديرية 1.2 مليار جنيه شاملة الأعمال الصناعية اللازمة وتنسيق الموقع العام.

وأشار إلى أن محور الفردوس يعد أحد أهم المشروعات الكبرى التي تتم على أرض العاصمة بتنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، ويساهم في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين وسط القاهرة وكل من الطريق الدائري ومدينة القاهرة الجديدة ومدينة نصر، مما يؤدي لتقليل الكثافة المرورية والتكدسات على الطرق القائمة، وجاري العمل بالمرحلة الأولى.

تنفيذ المحور على 3 مراحل

وأوضح أن محور الفردوس بمحافظة القاهرة، يتم تنفيذه على 3 مراحل، المرحلة الأولى تبدأ من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي، والمرحلة الثانية تبدأ من تقاطع المحور مع امتداد محور المشير طنطاوي داخل الجبل الأحمر للربط بامتداد شارع الزمر بكوبري أعلى محور الشهيد، وسيتم تنفيذ هذه المرحلة بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيداً لافتتاح المرحلتين الأولى والثانية في توقيت واحد، والمرحلة الثالثة تبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد ماراً بشارع مصر والسودان، ومتقاطعاً سطحياً مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، وماراً بشارع أحمد سعيد متقاطعاً مع كل من شارع العباسية «الجيش» وشارع السرجاني وحتى ميدان تاكي بشارع الفردوس.