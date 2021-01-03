كيف تحمي نفسك من خطر الإصابة بفيروس كورونا في عملك؟.. «الصحة» تجيب

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مجموعة من القرارات المهمة تزامنا مع ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا أهمها جاء بخفض عدد العمالة داخل ديوان عام الوزارة وهو الأمر الذي قام بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى لجميع المؤسسات الحكومية، وأصدرت الوزارة منشورا توعويا لكيفية التعامل داخل أماكن العمل بما يحد من انتقال العدوي بالفيروس بين الموظفين.

وقالت الوزارة فى منشورها إنه لا بد من إبلاغ المسؤولين بمكان العمل عند الشعور بأى أعراض لاتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار العدوى.

وتابعت الوزارة أنه لا بد من الحد من الاجتماعات، خاصة بالأماكن المغلقة واستبدالها بالاجتماعات الافتراضية.

«الصحة»: عدم مشاركة الأدوات الشخصية وتطهير الأسطح

وأوضحت أنه لا بد من عدم مشاركة الأدوات الشخصية واستخدام القفازات أحادية الاستخدام وتطهير الأسطح المشتركة.

وأكدت ضرورة استخدام الكمامات والتخلص منها بشكل آمن ولا بد ألا تكون ممزقة أو مبللولة أو فضفاضة.

وأشارت الوزارة إلى الحد من وصم مرضى فيروس كورونا من الزملاء وكذلك العملاء وغسل اليدين باستمرار.

وفي سياق متصل، حددت وزارة الصحة والسكان خطوات استقبال الضيوف في المنزل، خاصة مع انتشار الفيروس والعمل على الحد من انتشاره، مؤكدة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين، وعدم المصافحة باليدين والتقبيل والأحضان.

وتكثف وزارة الصحة والسكان على جميع الأصعدة نشاطتها لمواجهة كل الأمراض التي يتعرض لها المواطنين للحفاظ على الصحة العامة لها وتقديم روشتة علاجية بسيطة تساعدهم في الوقاية من أي أمراض أو فيروسات طارئة.

وفيما يتعلق بالموقف الوبائي لفيروس كورونا تواصل الوزارة رفع استعدادتها كافة، بجميع مستشفياتها على مستوى المحافظات، ومتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة بشأن الفيروس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للوقاية منه، وضد أي فيروسات معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان عددا من الوسائل على منصات التواصل الاجتماعي لإطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس كافة أولا بأول، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.