القصة الكاملة لتطبيق الغرامة الفورية للكمامات اعتبارا من اليوم

تبدأ الحكومة اليوم، تطبيق «الغرامة الفورية» لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومن بينها عدم الالتزام بـ«ارتداء الكمامات»، في 18 مكانا، وذلك لإبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في البلاد، حيث تؤكد الدراسات الصحية أن الالتزام بـ«الكمامات» يُقلل معدل الإصابات الجديدة بصورة كبيرة.

الالتزام يجنبنا الغلق

ويرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الالتزام بـ«الإجراءات الاحترازية»، ومن بينها «ارتداء الكمامات» سيجنبنا «الغلق»، حسبما صرَّح رئيس الوزراء خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء قبل الماضي، وفي أعقاب تلك التصريحات صدر قرار «الغرامة الفورية» بهدف رفع نسبة الالتزام بـ«الإجراءات الاحترازية».

الأماكن المحظور عدم ارتداء الكمامات بها

وتضم قائمة الـ«18 مكانا»، التي يلتزم المواطنون بارتداء الكمامات فيها، بحسب قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020، كلاً من وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، وأثناء التردد أو التواجد في جميع الأماكن العامة المغلقة التي تستقبل الجمهور، أو الأماكن المفتوحة التي يتعذر تحقيق التباعد الاجتماعي المطلوب فيها، طبقاً للاشتراطات الصحية.

ويلزم ارتداء الكمامات، كما ألزم رئيس الوزراء، في كل من المنشآت الحكومية، ودور العبادة، والبنوك، والشركات، والجمعيات، والمحال، والمراكز التجارية، والسينمات، والمسارح، والدور الثقافية، والأماكن المغلقة بالمنشآت الفندقية والسياحية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب، والأسواق، ومقار المدارس، والمعاهد، والجامعات، وفصول محو الأمية وأنشطة تعليم الكبار – وذلك حسبما نص قرار رئيس الوزراء قبل تعليق تواجد الطلاب فيها- بالإضافة لغيرها من الأماكن التي يتعذر تحقيق «التباعد الاجتماعي» فيها.

حظر دخول وسائل النقل دون كمامة

وحظر رئيس الوزراء، على المسئول عن الإدارة الفعلية بوسائل النقل أو الأماكن آنفة الذكر، السماح للمواطنين باستقلالها أو دخولها بدون ارتداء «الكمامة الواقية».

3 حالات لدفع الغرامة

وحسب قرار «مدبولي»؛ فإن من لا يلتزم بـ«الكمامات»، يُعاقب بغرامة لا تجاوز 150 جنيهاً، على أن يدفع المواطن 50 جنيهاً حال الدفع الفوري للغرامة لمأموري الضبط القضائي، الذي حددهم المستشار عمر مروان، وزير العدل، وإذا لم يتم التصالح الفوري، يُحال المتهم إلى النيابة العامة لإقامة الدعوى الجنائية.

وأتاح رئيس الوزراء التصالح إذا دفع المواطن 100 جنيه كـ«غرامة» قبل صدور الحكم، على أن تنقضي الدعوى الجنائية بدفع «مبلغ التصالح».

تغريم المسئول عن الدخول دون كمامة

كما يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للأماكن السابقة، بالغرامة عن كل مخالفة لحظر الدخول دون الكمامات، متى ثبت علمه بـ«جريمة عدم ارتداء الكمامات»، حسب نص قرار رئيس الوزراء، وأنها وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.

الهدف: خفض انتشار فيروس كورونا بمصر

وأكدت مصادر حكومية، لـ«الوطن»، أن الحكومة تهدف من تطبيق القرار لزيادة نسبة الالتزام بارتداء الكمامات، وما يليه ذلك من خفض انتشار معدلات الإصابة بالفيروس، ولا تهدف للمال في حد ذاته.