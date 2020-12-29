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انطلاق قوافل طبية مجانية بطور سيناء الجمعة المقبل

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حماده الشوادفي
09:47 م | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية ميعر وأبو حجاب خلال يومي الجمعة والسبت الموافق  1 ، 2 يناير المقبل تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيجري توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان لأهالي أودية ميعر وأبو حجاب بطور سيناء مجانًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن القوافل تضم 10 تخصصات طبية هم: الباطنة والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن، وحنجرة، و عيادة تنظيم اسره، إضافة إلى معمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأشار إلى أن هذه القوافل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بهدف تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي الوديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

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