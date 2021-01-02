إصابة محامي في مشاجرة بسبب خلاف على 23 مليون جنيه بالمنصورة

ألقت مباحث قسم شرطة أول المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، القبض على 8 أشخاص بعد فض مشاجرة بينهم في شارع «أحمد ماهر» بمدينة المنصورة، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات مالية بين صاحب مخزن أدوية ومحامي، في تعاملات بينهم، قدرت بمبلغ 23 مليون جنيه، مقابل الإتجار في الأدوية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار إلى مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بحدوث مشاجرة، وإصابة أحد المواطنين، في شارع أحمد ماهر دائرة القسم.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من الطرف الأول «السيد ش. م.»، 37 سنة، صاحب مخزن أدوية، و«ماهر أ. ع.»، 34 سنة، عامل بمخزن أدوية، و«أحمد ن. ص.»، 38 سنة، تاجر ملابس، و«حسن ف. م."، 38 سنة، مقاول، و«عبد العظيم ك. ع.»، 41 سنة، عامل بمدرسة، وجميعهم مقيمون بمركز شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، و«أشرف س. م."، 54 سنة، صاحب ورشة خراطة، ومقيم بقرية «ميت زنقر» مركز طلخا، و«ماهر ط.»، 54 سنة، مقيم في الحوامدية بمحافظة الجيزة ، والطرف الثاني «شلبي ش.»، 40 سنة، محامي، وتبين إصابته بجروح سطحية في الساق، ومقيم في قرية «ميت زنقر» مركز طلخا.

وبالفحص تبين أن سبب المشاجرة خلاف بينهم الطرفين على تجارة الأدوية، وتطور إلى مشاجرة حادة بينهم، وتعدى فيها أفراد الطرف الأول على الطرف الثاني المحامي، بالضرب محدثًا إصابته، واتهموا الطرف الثاني بالنصب عليهم في مبلغ قدره 23 مليون جنيه، نظير متاجرتهم في الأدوية.

وتبين وجود محاضر سابقة بين الطرفين في تعاملات مالية، واتهامات بالنصب لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3 لسنة 2021 جنح المنصورة، ويجري استكمال العرض على النيابة العامة للتحقيق.