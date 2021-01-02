حملات بالجيزة لتطبيق الغرامة على غير الملتزمين بارتداء الكمامة غدا

تبدأ محافظة الجيزة، اعتباراً من غد الأحد، في شن حملات بجميع الأحياء والمدن، لتطبيق الغرامات الفورية التي تم إقرارها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحصيل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وأكد مصدر مسئول بديوان محافظة الجيزة أن رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى المحافظة سيختصون طبقاً لموافقة المستشار وزير العدل، بمنحهم الضبطية القضائية بكافة الجرائم المتعلقة بوظائفهم ونطاق عملهم، لافتاً إلى التنسيق بين قيادات المحافظة والجهات المعنية فيما يخص تطبيق قرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الأمن والجهات المعنية بالمحافظة، لتطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات الطبية، مع المتابعة المستمرة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالمحافظة، لتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، والتعامل الفوري والحاسم مع أي محاولة لإقامة مناسبات، والمنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء أو التجمعات، والغلق الكامل لدور المناسبات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الالتزام الكامل بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، والتي أقرتها الدولة، وعلى رأسها عدم السماح بإقامة الأفراح بالقاعات المغلقة والأسواق العشوائية والأسبوعية، وغلق دور المناسبات، وعدم إقامة سرادقات العزاء، ومتابعه مواعيد غلق المحال العامة، والتأكد من التزام المطاعم والمنشآت باستقبال 50% فقط من الطاقة الاستيعابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وطالب المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بتحقيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، والحد من التجمعات، مشيراً إلى أن الموجة الحالية من الفيروس تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الاصابات اليومية بالمحافظة، مقارنةً بالموجه الأولى في حالة الذروة.