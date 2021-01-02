محاور موازية لشارع الهرم لاستيعاب الحركة المرورية.. تعرف عليها

بدأت أجهزة محافظ الجيزة في تنفيذ المرحلة الثانية لأعمال التوسعة الجاري تنفيذها لاستكمال مسار طريق "ترسا"، محور "محمد أنور السادات"، الموازي لشارع الأهرام، لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة في حال القيام بإجراء غلق كلي وجزئي لبعض القطاعات بشارع الأهرام، أثناء تنفيذ الخط الرابع من المشروع القومي لمترو الأنفاق.

تشمل توسعه كوبري ترسا إزالة حوالى 8 باكيات من الجزء العلوي لجسم الكوبري، وإنشاء مطلع بديل عنه، مواز لجسم الكوبري، ليستخدم كمحور مروري رابط للقادم من شارع ترسا ومتجه إلى شارع خاتم المرسلين، بهدف تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوسعة خلال شهرين، حيث سيتم تكثيف المجهودات لسرعة إنهائها.

وتم وضع طبقة الرصف بشارع "المحولات"، بنطاق حي الطالبية، والذي يُعد أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارع الأهرام ومحور محمد أنور السادات "ترسا"، ويجري تنفيذ أعمال دهان العقارات المتواجدة بطول الشارع، إضافة إلى تجميل الجزيرة الوسطى ودعمها بالنخيل وأعمدة الإنارة الجمالية، لتتكامل الصورة الحضارية للمحور المروري، والذي شهد أعمال تطوير بطول 500 متر، وتوسعة ليصل عرض الشارع إلى 40 متراً، بدلاً من وضعه السابق بعرض 13 متراً.

وتسهم أعمال التوسعة في إحداث طفرة مرورية لما له من أهمية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام، والمؤدية الي شوارع ترسا والثلاثيني والعروبة.

ويشهد حي العمرانية طفرة في أعمال الرصف، لوجود العديد من المحاور الرابطه والمتفرعة من شارع الأهرام والذي سوف يشهد أعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتم الانتهاء من الرصف بشارع "أحمد كامل"، المتفرع من شارع الهرم وحتى شارع فيصل، إلى جانب شارع "الجمال" المتفرع من شارع "بسام الشريف".

كما تم الانتهاء من وضع الطبقه الأسفلتية السطحية بشارع "نشأت"، المتفرع من شارع الهرم، وحتى شارع النادي الرياضي، بالإضافة إلى البدء في وضع الطبقة الاسفلتية السطحية بشارع "سلامة الراضي"، المتفرع من شارع الهرم.

وكذلك تم الانتهاء من إجراء تخطيط مروري لـ4 محاور مرورية، تشمل شارع "الشعب"، متفرع من شارع "ترعة الزمر" وحتى شارع "جمال الدين الأفغاني"، وشوارع "محمود سامي البارودي"، و"الديواني"، و"كفر طهرمس"، وجميعها متفرعة من شارع الهرم.