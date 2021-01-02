رئيس جامعة المنوفية: 90% نسبة إشغالات كورونا بـ«عزل الجامعي»

كشف الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة بدأت من اليوم السبت في تطبيق القرارات الرئاسية بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين وتحويلها الي نظام التعليم عن بعد، و كذلك تأجيل الامتحانات للفصل الدراسي الأول إلى ما بعد إجازة منتصف العام 2020ـ2021.

وأضاف أن الجامعة رفعت أكثر من 90% من المقررات الدراسية على المنصة التعليمية للجامعة وهي خاصة، وتم تدشينها من شهر أغسطس الماضي، لافتا إلى أن رئاسة الجامعة تتلقي تقريرا أسبوعيا بمدى التفاعل عليها من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وبشأن قطاع المستشفيات الجامعية والعزل بالمنوفية، أضاف رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك جزء من مستشفى الجامعة تم تخصيصه لعزل الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تخصيص وحدة لعزل المصابين بكورونا من مرضى الكبد بمعهد الكبد التابع للجامعة، بالإضافة إلى تخصيص وحدة عزل لمصابي كورونا من الأطفال.

جامعة المنوفية: 90% من المناهج الدراسية موجودة على منصة الجامعة التعليمية

وأشار رئيس جامعة المنوفية، إلى أن نسب الاشغالات بالوحدات المخصصة للعزل تتراوح ما بين 80% إلى 100%، مشيرا إلى أنه يجرى الآن العمل على إجراء توسعات آخرى لاستيعاب تزايد أعداد الإصابات من خلال زيادة عدد أسرة العزل إلى 70 سرير، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق بجميع إدارات الجامعة لمتابعة الأزمة ومواجهة أي سيناريوهات قد تطراً الفترة المقبلة بشأن تداعيات كورونا.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وعضوية رؤساء الجامعات، الخميس الماضي، في الاجتماع الاستثنائي، عددا من القرارات، وذلك بعد صدور القرارات الرئاسية بتعليق الدراسة وتأجيل الامتحانات، أبرزها إخلاء المدن الجامعية تدريجيا، ومتابعة نظام التعليم عن بعد وتفاعل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على المنصات التعليمية.