خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال «صور»

أعلنت محافظة القاهرة، ظهور نتيجة المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال على مستوى المحافظة، ويمكن لأولياء الأمور معرفة النتيجة، من خلال الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي.

واستمرارا للخدمات التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثانية للقبول برياض الأطفال، عبر موقع بوابة التعليم الأساسي من هنـــا.

يتم بعدها إدخال الرقم القومي للطفل.

وستظهر بعدها نتيجة القبول في أي مدرسة.

ووفقًا لبيان مديرية التعليم بالقاهرة، أنه في حالة عدم قبول الطفل في المرحلة الثانية، فيجب العودة مرة أخرى إلى موقع بوابة التعليم الاساسي، واختيار تعديل الرغبات، ويتم التعديل وفق الأماكن المتاحة، بعد الانتهاء من المرحلة الحالية، كما يجب تحري الدقة في البيانات والاختبارات لإتاحة الفرصة لإنجاز العمل و قبول الأطفال في الأماكن المتاحة في أسرع وقت.

وفي وقت سابق أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم ستعقد حضوريا بالمدارس حتى الآن، مشيرًا إلى أن جميع السيناريوهات مطروحة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرارات جديدة بخصوص الامتحانات إلا بعد معرفة مستجدات فيروس كورونا، منوهًا بأن العام الدراسي الحالي استثنائي بسبب جائحة كورونا.

وسيتم هذا بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، التي وضعت خطة تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، خلال عقد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بمختلف مراحل التعليم بالمدارس، لافتا إلى أنه في حال عقد الامتحانات حضوريا بالمدارس، ستكون ورقية للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وإلكترونيًا للصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أنه سيتم تأجيل إعلان جداول امتحانات الصفين الأول والثاني، لحين الاستقرار على كيفية عقد الامتحانات.