محافظ جنوب سيناء: بدء تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة غدا ولا استثناءات

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تفعيل قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تحصيل غرامة فورية مقدارها 50 جنيهاً، على المواطن الذى لا يرتدى الكمامة، ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتبعها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال محافظ جنوب سيناء، في تصريح له اليوم السبت، إنه جرى التأكيد على جميع رؤساء المدن، ومديري المديريات والإدارات الخدمية بتطبيق الغرامة الفورية اعتباراً من غد الأحد بكل حزم، مع عدم استثناء أي مواطن، وذلك حرصاً على سلامة وصحة الجميع.

وأوضح المحافظ أنه في حالة امتناع أي من المواطنين عن سداد الغرامة، يجري تحويل المواطن الممتنع إلى النيابة المختصة، حيث جرى التنسيق مع مديرية الأمن باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمتابعة كافة المصالح الحكومية والخاصة، وأيضاً الكافيهات والمطاعم، للتأكد من ارتداء المواطنين بداخلها والعاملين بها للكمامات، ومدى تطبيق كافة الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأكد أن قوات الأمن تكثف من تواجدها في الساحات والميادين لفض أي تجمعات من قبل المواطنين، ومنع التواجد نهائياً على الشواطئ.

وأشار المحافظ إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيز مدرسة التمريض بمدينة طور سيناء وتحويلها إلى مكان لعزل المصابين بفيروس كورونا، وهي تستقبل بالفعل الحالات المصابة، ويقوم الفريق الطبي بها بتقديم رعاية طبية على أعلى مستوى لحالات العزل.

وأوضح أنه جرى تزويد المدرسة بنحو 36 سرير، و100 بطانية، و4 أجهزة تنفس صناعي، وتجهيز 4 غرف عناية مركزة، وعدد 4 أسرة عناية متوسطة، ومعمل تحاليل كامل، وأجهزة الأشعة، و2 كرسي متحرك لمساعدة الحالات الحرجة.