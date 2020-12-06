بنك مصر يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل مشروع "زد"بـ2.54 مليار جنيه

قام بنك مصر بقيادة تحالف مصرفى بصفته المرتب الرئيسى الأولى وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل؛ لترتيب ومنح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 2.54 مليار جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى والثانية لمشروع «زد الشيخ زايد»، الذى يعتبر المشروع الرائد لشركة أورا ديفلوبرز فى مجال الاستثمار العقارى بمصر بنشاط خدمى عمرانى متكامل مقام على مساحة 165 فداناً بمنطقة الشيخ زايد، وشمل التحالف المصرفى «بنك الإمارات دبى الوطنى» و«البنك المصرى لتنمية الصادرات» و«بنك التعمير والإسكان» بصفتهم المرتبين الرئيسيين وضامنى التغطية، وتم التوقيع على عقود تمويل المشروع بحضور محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذى لمجموعة أورا ديفلوبرز، بالإضافة إلى قيادات البنوك المشاركة والشركة.

هذا وقد حظى بنك مصر بثقة أطراف المشروع للقيام بدور مدير الحسابات الوسيطة بين شركة أورا ديفلوبرز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد مشروع «زد الشيخ زايد» من أكبر المشروعات العقارية المقرر تنفيذها خلال السنوات القادمة على ست مراحل متتالية بمنطقة الشيخ زايد، ويحظى برواج فى ظل نجاح افتتاح حديقة «زد بارك» كإحدى ركائز المشروع التى تحظى بتفضيلات الجمهور. وقام بنك مصر خلال عام 2020 وحتى نهاية سبتمبر 2020 بالانتهاء من ترتيب وتمويل ومشاركة فيما يقرب من 10عمليات تمويلية بإجمالى مبلغ حوالى 86.3 مليار جنيه وبحصة مشاركة حوالى 33.7 مليار جنيه، كما حصد البنك المركز الأول فى السوق المصرفى المصرى فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة لعام 2019 وفقاً لمؤسسة بلومبرج.

البنك يحصد جائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية 2020 من "ذا ديجيتال بانكر"

وعلى صعيد آخر، حصد بنك مصر جائزة أفضل استراتيجية للموارد البشرية - مصر لعام 2020 من مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية، وقد تم تكريم البنك فى احتفالية كبيرة أقامتها مؤسسة ذا ديجيتال بانكر العالمية افتراضياً عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لإعلان المؤسسات المالية الفائزة بالجوائز المختلفة خلال هذا العام، وألقى هانى السم، رئيس قطاع الموارد البشرية ببنك مصر، كلمة بمناسبة حصول البنك على الجائزة. ويولى البنك أهمية كبرى لتطبيق مبادئ الحوكمة فيما يخص موارده البشرية، ويتبنى برنامجا تدريبياً مميزاً لتأهيل موظفيه على القدرات المناسبة لطبيعة عملهم، حيث تم تطوير سياسات وبرامج التدريب المتقدمة لتشمل جميع مجالات العمل المصرفى، يؤمن البنك أن موظفيه هم أهم أصول المؤسسة، وأن قوة القطاع المصرفى المصرى تكمن فى قياداته المستنيرة.