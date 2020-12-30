أسقف جنوب سيناء يناقش الإجراءات الاحترازية داخل الكنائس والأديرة

استقبل الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، الأنبا داميانوس رئيس دير سانت كاترين، اليوم الأربعاء، لمناقشة ما يجري من إجراءات احترازية داخل الكنائس والأديرة خلال احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، تزامنًا مع الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، إن دير سانت كاترين يعد من أهم الرموز الدينية في مصر وجنوب سيناء: "بيننا وبين رهبان الدير محبة قوية و تقدير واحترام متبادل وتقدير".

وطالب بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، وتعقيم الكنائس يوميًا، وتنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الخاصة بإلغاء الاحتفالات ومنع التجمعات، حرصًا على حياة الكهنة والمواطنين .

وأكد الأنبا أبوللو، على تعليق خدمة مدارس الأحد وكافة الأنشطة والخدمات، وإقامة قداس واحد فقط أسبوعيًا على أن يقتصر القداس على كهنة الكنيسة ومشاركة خمس شماسين فقط، ويقام قداس عيد الميلاد وعيد الغطاس، بمشاركة كهنة الكنيسة، وحضور عدد لا يزين عن 20 مواطن مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن صلوات الجنائز تقام في كنائس المدافن بحضور كاهن واحد وشماس واحد، إلى جانب أسرة المنتقل فقط.

وأكد أنه يصلي من أجل أن يحفظ الرب الكنائس والأديرة وكذلك مصر ورئيسها وحكوماتها وشعبها من كل سوء ومن هذا الوباء المتفشي.