وزيرة الصحة: تعاقدنا على 40 مليون جرعة لقاح من «جافي».. ننتظر توريدهم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر تعاقدت مع التحالف الدولي للقاحات «جافي» على توريد 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتم التعاقد بوجود وزير المالية الدكتور محمد معيط يوم 4 ديسمبر الماضي، وتم الإتفاق على وصول جرعات اللقاح الخاصة بالأطقم الطبية في الربع الأول من العام الجاري.

التحالف الدولي للقاحات سيورد 40 مليون جرعة خلال 2021

وأضافت «زايد»، خلال لقاء مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «MBC مصر»، في برنامج «الحكاية»، أن باقي الجرعات ستصل خلال عام 2021، كما أن هذه اللقاحات ستكفي 20 مليون مواطن، كون الشخص له حقنتان بينهما 21 يومًا، مؤكدة أن التحالف الدولي للقاحات يعطي الدول متوسطة ومنخفضة الدخل هذه اللقاحات.

مصر تُعدد مصادر حصولها على اللقاحات الخاصة بكورونا

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن مصر حصلت على الموافقة من التحالف الدولي للقاحات وتم السير في الإجراءات القانونية والتشريعية والتعاقدية والانتهاء منها وفي انتظار الآن توريد اللقاحات، كما أن مصر عددت ونوعت مصادر اللقاح مع كل أنحاء العالم.

أولوية الحصول على اللقاحات للأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة

وأشارت إلى أن أولوية الحصول على اللقاح ستكون للأطقم الطبية لأنهم في مقدمة مكافحة الوباء ثم أصحاب الأمراض المزمنة الذين يترددوا على القطاع العام أو الخاص ثم كبار السن، «بالتدريج مصر كلها هتستفيد من هذا اللقاح».