«الأهلي المصري» يقود تحالفا مصرفيا لمنح تمويل معبري لصالح «الغرابلي للأعمال الهندسية» لتطوير ميناء أبوقير الجديد

نجح تحالف مصرفى بقيادة البنك الأهلى المصرى، بصفته المرتب الرئيسى الأوّلى ووكيل التمويل، وبمشاركة ثلاثة بنوك هى «بنك الإسكندرية، البنك المصرى لتنمية الصادرات، وبنك قناة السويس»، فى إبرام عقد قرض معبرى بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبوقير الجديد بالإسكندرية.

حضر التوقيع الذى عُقد بمقر البنك الأهلى المصرى يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، والدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، والهيثم القبرصلى رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، وتامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية، وشريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، وأحمد السرسى رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، كما حضر من جانب شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلى رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

وعقب التوقيع قال يحيى أبوالفتوح إن عقد التمويل الذى يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتى بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء أبوقير الجديد بالإسكندرية، والذى يدعم خطط الدولة فى تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسى فى زيادة الناتج القومى، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطنى، فهى المحرك الأول للصادرات والواردات التى من خلالها تتحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، مؤكداً حرص البنك الأهلى المصرى على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التى من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصرى فى إطار الدور القومى للبنك كأكبر البنوك المصرية.

وأشاد «أبوالفتوح» بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة فى مختلف مراحل العمل، والذى أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة فى البنوك المشاركة وفى قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، وما تتيحه من دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضاً قوة القطاع المصرفى المصرى.

وأضاف شريف رياض: «يهتم البنك بتمويل كافة المشاريع القومية فى مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات، كما أن التمويل المعبرى يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية القائمة بها شركة الغرابلى للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليارات جنيه وسيتم تمويلها من بنوك أجنبية، وبذلك يصل إجمالى تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه».

البنك يشارك فى إصدار 600 مليون جنيه صكوكاً إسلامية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية

وأشار «رياض» إلى أن حصص البنوك المشاركة فى التمويل هى 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلى المصرى، 450 مليون جنيه لبنك الإسكندرية، 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس، مؤكداً أن هذا التمويل المعبرى سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان «الدفعة المقدمة والنهائى» لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يقرب إلى 12.7 مليار جنيه فى أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى، قام البنك الأهلى المصرى بصفته ضامن التغطية ومكتتب بالمشاركة مع كل من بنوك «الأهلى المتحد والقاهرة وقناة السويس» بتنفيذ عملية إصدار صكوك إسلامية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بإجمالى قيمة بلغت 600 مليون جنيه، حيث وصلت حصة مشاركة البنك الأهلى المصرى إلى 150 مليون جنيه من إجمالى قيمة الصكوك.

وكشف البنك فى بيان أن إصدار الصكوك يأتى فى ضوء الطرح الخاص بعملية الاكتتاب المصدرة من المجموعة المالية «هيرمس» لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

وفى تعليق له على الإصدار، أكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، حرص البنك على إضافة منتجات متنوعة لأدوات الدين غير المصرفية، حيث يُعد إصدار الصكوك الإسلامية أحد تلك المنتجات، مشيراً إلى الدور الريادى للبنك الأهلى المصرى فى دعم المنتجات المالية لرفع قدرة وكفاءة القطاعات المختلفة بالاقتصاد المصرى ورفع معدلات النمو به، وذلك على الرغم من التحديات الكبيرة التى تشهدها مصر والعالم خلال الفترة الأخيرة، حيث يُعتبر من أهم مميزات الصكوك الإسلامية أنها مضمنة بأصول مما يعزز الجدارة الائتمانية للتمويل.

وأشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك يحرص بشكل مستمر على تطوير منتجاته المصرفية وغير المصرفية، ومن ضمنها أدوات الدين المختلفة، مشيداً بالجهود المبذولة من جانب البنك الأهلى المصرى والبنوك المشاركة فى الاكتتاب والتعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدرَّبة من العاملين فى القطاعات المعنية بتلك البنوك ودورهم الفعال فى مختلف مراحل ترتيب التمويل، بدءاً من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ.

وأضاف شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن مشاركة الأهلى فى هذا الإصدار الذى سيتم توجيهه لتمويل أنشطة الشركة ومشروعاتها المستقبلية يُعد نجاحاً يضاف إلى إنجازات البنك، مشيداً بشركاء النجاح فى عملية إصدار الصكوك لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية من المجموعة المالية «هيرمس» والبنوك المشاركة.

جدير بالذكر أن شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية تأسست عام 1993، وتُعد أكبر شركات القطاع الخاص المتخصصة فى تقديم باقة شاملة من الخدمات التعليمية فى مصر تشمل مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما فى ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والكندية بالإضافة إلى المناهج المصرية، وذلك من خلال 21 مدرسة مملوكة للشركة.