لبلبة متحدثة بتأثر عن وحيد حامد: عايش معانا بأعماله العظيمة

نعت الفنانة لبلبة الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، الذي وافته المنية، فجر السبت، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع مع المرض، قائلة: «أنا مصدقتش، ومش عارفة إزاي وصلت الجنازة، وإزاي وقفت مع الناس اللي بيحبهم، كل أصحابه جايين يودعوه، احنا بنعزي نفسنا، أنا عشرتي طويلة مع الأستاذ وحيد، أكتر من 30 سنة».

دوري في فيلم «معالي الوزير» جريء

وأضافت «لبلبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنها اشتركت معه في أول مسلسل إذاعي له، ثم بعد فترة اشتركت في فيلم «معالي الوزير»، وقال لها إن دورها في الفيلم سيكون جريئا، متابعة: «قولتله هقول الكلام ده يا أستاذ وحيد، راح قالي هتقوليه، وفعلا التزمت بالظبط زي ما كان عاوزني أقوله».

عايش معانا بأعماله العظيمة

وتابعت وهي متأثرة: «حواره كان شديد التميز، هو مافرقناش، هو هيعيش معانا بأعماله العظيمة، ومفيش فيلم أو عمل كان يعمله إلا ويطلع منه برسالة، لازم تنزل النهاية والناس خارجة في شيء جواها بيسعدها ويعلمها ويخدمها، شكل وجدان ملايين من الجماهير والعشاق، ومكنش يهمه مين موجود معاه، كفاية اسمه».

حواره معانيه غويطة وحلوة

وواصلت:«لو شوفتوا أي عمل له، حتى لو مكنتش عارف أنه هو اللي كاتبه، تقول دي كتابته، لأن حواره حديد، وتحس انه حوار معانيه غويطة وحلوة، وأنا وهو كنا على اتصال مع بعض».

آخر مكالمة بينهما

وعن آخر مكالمة له معها، قالت: «قبل المهرجان قالي أنا عاوز أشوفك، هو كان عاوزني في حاجة، أكيد كان بيفكر في دور، لأنه كان بيكتب، وخلص سيناريو فيلم، وكان بيكتب في الجماعة، فقولتله تحت أمرك، فقالي بعد بكرة يوم التلات، وبعدين كلمني الصبح صوته مش طالع قالي معلش ممكن نأجل المعاد، أنا حاسس إني تعبان شوية، وأنا خايف أخرج، نتقابل الأسبوع الجاي، فقولتله أنا الأسبوع الجاي هكون في المهرجان لجنة تحكيم، راح قالي خلاص لما يخلص».

مكالمة الساعة 10 الصبح

وواصلت: «لما اتكرم من المهرجان كان صوته فيه حاجة، وابتديت اتأثر ودموعي نزلت مبقتش أعرف احوشها، فيه حد قاله كدة، فاتصل بيا تاني يوم الساعة 10 الصبح، قالي أنا بشكرك أوي أنا حسيت أد إيه انتي بتحبيني وأد إيه كلكم بتحبوني».