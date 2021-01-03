«الصحة»: الانتهاء من خطة توزيع لقاحات كورونا بالمحافظات

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة لشؤون التدريب ومدير عام مستشفيات الحُميات، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد وجهت بوضع خطة لتوزيع اللقاحات، حيث سيوجد في بعض المحافظات مكان واحد للتوزيع وأخرى مكانين، على حسب مساحة المحافظة أو الخدمة الطبية المقدمة، لافتا إلى أن الخطة الخاصة بالتوزيع وتصميم أماكن توزيع اللقاحات جرى الانتهاء منها، إضافة لقوائم الأطقم الطبية.

نسبة الإشغال بأسرَّة الرعاية المركزة 90%

وأضاف «كمال»، خلال اتصال عبر «سكايب» ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن بيان نسبة الإشغال في أسرة مستشفيات الحميات تصل لـ 60%، وأسرة الرعاية المركزة تتراوح ما بين 80 لـ90%، وأجهزة التنفس الصناعي ما بين 55 لـ 60%، والجميع مستعد لتقبل القيام بدورهم مثلما قاموا به في الموجة الأولى.

دورات تدريبية للأطباء

وأشار إلى أنه جرى تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة أطباء مستشفيات الصدر، حيث تم تدريب أكثر من 28 ألف طبيب، سواء كان التدريب عن طريق رأس العمل أو التدريب أونلاين، بسبب الظروف الحالية، إضافة لرفع الكفاءة بالبروتوكول الجديد الذي أقر في نوفمبر 2020.

أجهزة التنفس الصناعي متوفرة لحد كبير

ولفت إلى أنه جرى تدريب كل الأطباء العاملين في طوارئ مستشفيات الصدر والحميات سواء في الأقسام الداخلية أو الرعايات لأدوية البروتوكول الجديد، والذي لم يختلف كثيرا عن البروتوكول القديم، مؤكدا أن أجهزة التنفس الصناعي وأسرَّة الرعاية المركزة متوفرة إلى حد كبير، ولكن هناك أوقاتا يشهد أحد المستشفيات ضغوطا، وهو ما يؤثر في نقل المريض.

المستشفيات الرئيسية تشهد أحيانا تأخيرا في نقل المريض

ولفت إلى أن المستشفيات الكبرى مثل حميات العباسية والإسكندرية، أحيانا تشهد بعض التأخير نظرا لأنها مستشفيات رئيسية تخدم المحافظة، وعن طريق غرفة العمليات المركزية وغرفة إدارة الأزمة يتم محاولة نقل المريض على أسرع وقت ممكن وتلقي الرعاية الصحية اللازمة.