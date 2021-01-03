فيديو لوفاة مرضى بكورونا في الحسينية بسبب نفاد الأكسجين.. و«الصحة» ترد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منذ قليل، قالوا إنه تم توثيقه من داخل مستشفى الحسينية المركزي ويظهر وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاد الأكسجين بالمستشفى.

وأظهر الفيديو وفاة عدد من الأشخاص داخل العناية المركزة وتواجد عدد من أعضاء التمريض داخل العناية، فيما قال موثق الفيديو إن جميع الموجودين بالعناية قد توفاهم الله.

وطالب متداولو الفيديو بالتحقيق في الواقعة واتخاذ أي إجراءات في حال وجود أي تقصير تسبب في وفاة المرضى، ودعوا أي شخص يصاب بمرض كورونا بأن يُعزل في منزله ويتلقى العلاج.

وقال «م . ا» أحد الأهالي، لـ«الوطن»، إن الوفاة حدثت بسبب نفاد تنك الأكسجين وعدم انتباه المسؤولين عن تعبئة التنك بالكميات اللازمة.

ومن جانبه، قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه لا صحة لوفاة المرضى بسبب نقص أو نفاد الأكسجين من المستشفى، مشيرا إلى أن عدد المتوفين هم 4 حالات وكانوا على أجهزة تنفس صناعي، وليس 7 حالات كما تم التداول، وأن الوفاة طبيعية نتيجة لتدهور حالتهم بسبب الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أنه يوجد 17 طفلا في الحضانات ومرضى محجوزون في العناية العامة و36 حالة مصاب كورونا في قسم العزل ولم يحدث أي وفيات بين هذه الحالات علما بأن الأكسجين المغذي لمرضى كورونا في العناية المركزة لمرضى كورونا هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، لافتا إلى أنه وقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي التنك ما يعنى أنه لا يوجد نقص أو نفاد للأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها في حال حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين.

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