علي جمعة لمن ينتقد 2020: «لا تسبوا الدهر فهو من خلق الله»

رد فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، على من ينتقد الزمان ويسب في عام 2020، قائلا لهم: «لا تسبوا الدهر، لأن الله هو الذي خلق 2020 وعملها كدة، فبلاش تسبوا الدهر»، مستشهدا بالحديث القدسي «لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر»، أي ان الله سبب خلق هذا الدهر الذي نعيش فيه، لذلك لا يجوز سب الزمن لأنه ليس له ذنب، مقتبسا مقولة: «نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا».

لا يجوز إطلاقا سب الزمان

وأضاف «جمعة»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، «لما النبي علمنا كيف نغير الحالي فقال (ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)، ولا يجوز إطلاقا سب الزمان، ولكن يجوز أن نقف ونتأمل ونرى فيه الخير، ونتعوذ من الله سبحانه وتعالى من المصائب، ونطلب إليه بقلوبنا أن يصرف عنا السوء بما شاء وكيف شاء وأن نشاء، وهذا أمر لا نريده أو نحبه».

كراهية الموت ليست للرفض

وتابع: «نكره الموت ونحب الحياة الدنيا، لكن هذه الكراهية ليست كراهية رفض بل هي كراهية الألم والفراق والشعور الإنساني الذي أراده الله لنا ووضعه فينا، وأيضا لابد أن نرى المحنة لمنحة لأن الله حبيب سواء أنزل هذا أم لم ينزل».

رسالة لمن يشعر بالقلق

ووجه رسالة لمن يقلق ويخاف من الأيام، قائلا: «المشاعر التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان من نحو الملل أو القلق أو الخوف، هذه مشاعر خلقها الله في الكافة، خلقها في سيدنا النبي وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وكل هذه المعاني مدام خلقها الله فإنه لا يحاسبنا عليها، فهو لا يحاسبنها على الخِلقة، ولكن على الفعل الاختياري، زي الصلاة أو الإضرار بالناس أو نفعهم».