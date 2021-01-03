إصابة 10 في تصادم سيارات بالطريق الإقليمي ببلبيس

أصيب 10 أشخاص، صباح اليوم، في حادث تصادم عدة سيارات بالطريق الإقليمي بمركز بلبيس، بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتصادم عدة سيارات بالطريق الإقليمي ناحية بلبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات وكسور.

وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق لتسير الحركة المرورية، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

وفي وقت سابق، تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بانقلاب ميكروباص على طريق «الزقازيق - بلبيس» أمام قرية العصلوجي، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا ومصرع آخر.

كما أصيب 16 شخصًا، في حادثين منفصلين بالشرقية، في انقلاب سيارتين بمركز بلبيس، ونُقلوا إلى مستشفى بلبيس المركزي، ومستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

وسبق وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة نقل عمال أسفل الطريق الإقليمي «بلبيس - القاهرة»، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، ونُقل المصابون إلى مستشفى بلبيس العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

كما تلقى مدير أمن الشرقية إخطارًا بإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي بالطريق الإقليمي اتجاه بلبيس، وتم نقل المصابين إلي مستشفي بلبيس العام لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.