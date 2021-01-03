ضبط صيدليات تبيع مخدرات بالسويس.. وحملات لضبط مستغلي أزمة كورونا

قام جهاز حماية المستهلك في السويس وإدارة التفتيش الصيدلي بحملة تفتيش على 12 صيدلية وأسفرت الحملات عن غلق صيدليتين لعدم وجود دكتور صيدلي.

وضبط خلال الحملة على الصيدليات، 600 قرص أدوية مخدرات جدول و90 قرص أدوية منتهية الصلاحية و30 أنبول أدوية غير مسموح بتداولها.

كما ضبطت حملة لمديرية التموين وحي الأربعين، مخزن بيع كلور ومواد تطهير غير صحية وبداخله مواد مجهولة المصدر.

كما وجدتت خلال حملة تمونية بأسواق السويس، أشخاص يبيعون الكحول الأحمر والتنر على أنه مواد تطهير تستخدم لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

من جانب آخر، تقدم مواطنين ببلاغات لجهاز حماية المستهلك ومديرية لتموين، بقيام أصحاب معارض ومحلات أدوات طبية برفع أسعار أنابيب الأسجين من 2000 جنيه إلى 4 آلاف جنيه.

وقال مصر بجهاز حماية المستهلك، إنه يتم حاليا تنظيم حملات على محلات الأوات الطبية لضبط كل من يستغل الأزمة.

كما تمكن جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين السويس بالتعاون مع إدارة الطب البيطري من ضبط 300 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدامي في حملة تموينية شنتها على كل المحلات والمطاعم في أحياء المحافظة الخمسة.

وشنت الحملات تموينية مكثفة على المطاعم والمحلات التجارية للتأكد من صحة وسلامة المأكولات والمواد الغذائية التي تباع إلى المواطنين.

وخلال الحملة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من دواجن منتهية الصلاحية داخل أحد المحلات المشويات الشهيرة بشارع الجيش وكورنيش السويس، كما ضبط كيلو لحوم فاسدة داخل أحد المطاعن المشهورة.

وضبطت الحملة كميات من الأسماك الفاسدة بأحد المطاعم، تم ضبطها داخل ثلاجات المطعم الذي يقدم وجبات الأسماك.

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من اللحوم في ثلاثة محلات تجارية غير صالحة للاستهلاك الآدامي.