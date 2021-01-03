سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 3-1-2021 مقابل الجنيه المصري

سجلّت العملة الأمريكية استقرارًا في مستهل التعاملات الصباحية اليوم، الأحد 3 يناير الحالي، مقارنة بمعاملات أمس السبت، وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة متوسط سعر الدولار في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي سواء الخاصة أو الحكومية على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار عالميًا

ومع نهاية العام المنصرم 2020؛ واصل المتعاملون المراهنة على احتمال تقديم مساعدة مالية إضافية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي قاد الدولار إلى تسجيل أدنى مستوى في عدة أعوام مقابل العديد من العملات.

ووفقًا لما نقلته «العربية» عن «رويترز»، سجل الدولار أدنى مستوى في أكثر من عامين مقابل اليورو والدولارين النيوزيلندي والأسترالي، وتراجع لأدنى مستوى في أكثر من 5 أعوام مقابل الفرنك السويسري، فيما تراجع على نطاق واسع مقابل العملات الآسيوية.

وانخفض الدولار فيما صعدت الأصول العالية المخاطر منذ توقيع الرئيس دونالد ترامب على قانون المساعدة والإنفاق يوم الأحد الماضي، نظرًا لأن تقديم المزيد من التحفيز في أكبر اقتصاد عالمي، يقلل الطلب على حيازة الدولار الذي يعتبر ملاذًا آمنًا.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سجّل اليورو في بداية تعاملات اليوم، نحو 19.17 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وفي البنك الأهلي المصري نحو 19 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 19.01 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع.

ووصل سعر الجنيه الإسترليني في بداية التعاملات، في بنك مصر إلى 21.42 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، بلغ 21.28 جنيه للشراء، و21.56 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي 21.42 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الريال السعودي وفق بداية التعاملات الصباحية، في بنك مصر اليوم الأحد نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بدء تعاملات اليوم، في بنك الإسكندرية نحو 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.