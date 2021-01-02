أسعار الدولار اليوم السبت.. استقرار في جميع البنوك

شهدت أسعار الدولار اليوم استقرارا في البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في مصر خلال بداية التعاملات اليومية اليوم السبت، وقد سجل الدولار أعلى سعر له في بنك «كريدي أجريكول» ليصل سعر الدولار للشراء 15.69 جنيه و15.79 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل سعر للصرف في بنك الإسكندرية ليباع بـ 15.76 جنيه مقابل 15.66 للشراء.

فيما جاءت أسعار البنك الأهلي المصري في المتوسط بينهم حيث سجل الدولار 15.77 جنيه للبيع و15.67 جنيه للشراء.

سجل الدرهم الإماراتي وفق سعر بداية التعاملات اليوم، في البنك الأهلي المصري وبنك الإسكندرية بقيمة 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول نحو 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 19.16 جنيه للشراء، و19.41 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 19.22 جنيه للشراء و19.42 جنيه للبيع.

أما الريال السعودي، سجل وفق تعاملات اليوم السبت، في بنك الأهلي المصري مبلغ 4.09 للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويعد هذا استقرارا لأسعار يوم الخميس الماضي وهو آخر يوم في عام 2020 لتستقر أسعار العملات الأجنبية والعربية حتى يوم السبت الثاني من يناير لعام 2021.

وشهدت أسعار صرف الدولار ارتفاعات كثيرة خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار ثلاث مرات خلال الأسبوع الأخير من عام 2020، حيث ارتفع قرشا يوم الإثنين الماضي وأعقبه ارتفاع بقيمة قرش آخر خلال تعاملات الثلاثاء وهو ما حدث أيضا خلال تعاملات الأربعاء.