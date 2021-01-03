البيئة تعمم أدلتها الإرشادية لمواجهة كورونا بالمنشآت.. تعرف عليها

بدأت وزارة البيئة تعميم أدلتها الإرشادية على مختلف القطاعات السياحية والمحميات الطبيعية والمنشآت العامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، ضمن خطة تضم أربعة محاور، هي التعامل مع المخلفات الطبية الناتجة من المستشفيات والعيادات الطبية وكيفية التخلص منها، والقمامة وكيفية التعامل معها، والتوعية، والسيطرة على تلوث الهواء، بجانب الإجراءات الاحترازية لتجنب التأثير البيئي السلبي الناتج عن الأنشطة السياحية خلال فترة كورونا بالمحميات الطبيعية وعلى الرحلات السياحية.

وجاءت أبرز الإجراءات التي يضمها الدليل الإرشادي لوزارة البيئة في التعامل مع المخلفات الناتجة عن إجراءات الوقاية من كورونا، والإجراءات الواجب اتخاذها للتخلص من أدوات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا المستجد بعد استخدامها كالتالي:

http://www.eeaa.gov.eg/Portals/0/Documents/guides/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%94%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%202.pdf

رفع وعي القائمين على إدارة هذه المخلفات والأفراد الذي ينتج عنه المخلفات في كيفية التعامل السليم معها للحفاظ على صحة الإنسان والبيئي، في ظل تنامي ظاهرة نبش القمامة، الأمر الذي استدعى معاملة مهمات الوقاية الشخصية على أنها نفايات طبية خطرة يمكن أن تنقل العدوى وتسبب الأمراض ويشكل نقلها من مكان لمكان خطورة داهمة خاصة اذا ما كانت نفايات خطرة ناتجة عن منشآت صحية أو نفايات العزل المنزلي.

وبحسب الدليل، يتم تكلیف مسؤول لإدارة النفايات بكل منشأة من قوة العمل بذات المنشأة ويفضل أن يكون من قسم السلامة والصحة المهنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتخلص من مخلفات مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا، وخصوصا فيما يتعلق بالتوعية وتطبيق الإجراءات وإمساك سجلات تسليم النفايات إلى القائمين على مركبات نقل النفايات وأماكن التخلص النهائي، ورفع وعي العاملين في مجال تجميع القمامة وأعمال النظافة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية لهم وعدم التهاون في ارتدائها طول فترة العمل.

وتوفير حاويات بغطاء يفتح عن طريق القدم وبها أكياس مخصصة لتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية ذات لون أبيض يرش على حاويات وأكياس تجميع هذه النفايات من الداخل والخارج کلور مخفف أو كحول أيثيلي بتركيز 70% أو أي من المطهرات المستخدمة لهذا الغرض بصفة دورية وقبل غلق الأكياس يمكن لرواد هذه المنشآت أن يقوموا بتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية الخاصة الناتجة عنهم في أكياس صغيرة خاصة بهم ذات لون أبيض على مدار اليوم أو الفترة التي يتواجدوا فيها في المنشأة ثم يقوموا بوضعها في حاويات النفايات المخصصة لذلك.

وتجميع أكياس مخلفات مهمات الوقاية الشخصية الناتجة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتجمع حاويات النفايات في مكان تخزين مؤقت لحين نقلها إلى جهة المعالجة أو المدفن مع مراعاة عدم وصول أي حيوانات أو طيور أو قوارض لمكان التخزين وتجنب الضغط على أكياس تجميع المخلفات لعدم انبعاث هواء ملوث منها وخصوصا إذا لم يتم رشها بأي من المطهرات سابقة الذكر.

وطبقا للأدلة فأنه في حالة وجود عيادة بالمنشأة يتم التعامل مع حاولات مخلفات الواقيات الشخصية المستعملة مثل نفايات العيادة ويتم التخلص منها بنفس أسلوب التخلص المتبع مع نفايات العيادة عن طريق التعاقد مع مديرية الشئون الصحية أو التعاقد مع شركة خاصة معتمدة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وذلك تحت أشراف وزارة الصحة والسكان.

وفي حالة عدم وجود عيادة يتم التعاقد مع شركة خاصة معتمدة لنقل النفايات الطبية الخطرة أو هيئة النظافة لنقل هذه النفايات منفصلة عن باقي مخلفات المنشأة في مرکبات مغلقة إلى أقرب مدفن للمخلفات مباشرة.

ويتحتم على مسئول المخلفات بالمنشأة متابعة توافر المستلزمات المطلوبة لجمع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية والتعامل معها مثل الأكياس وحاويات تجميع النفايات ومهمات الوقاية الشخصية للمتعاملين مع النفايات في جميع الأوقات.