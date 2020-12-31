محافظ أسوان: 17 ألف و 500 طلب تصالح بناء حتى الآن

في اليوم الأخير لانتهاء مهلة التصالح فى مخالفات البناء أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن عدد طلبات التصالح وصلت حتى الآن إلى 17 ألف و500 طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت بنحو 60 مليون و500 ألف جنيه، لافتاً إلى أنه تم تخفيض أسعار التصالح على مرحلتين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تراوحت نسبة التخفيض فى المرحلة الأولى ما بين 30 % إلى 50 %، بينما وصلت نسبة التخفيض بالمرحلة الثانية إلى 30% للمدن، مع تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحديد سعر المتر داخل القرى بـ 50 جنيهاً.

وأضاف اللواء أشرف عطية بأنه منذ شهر يوليو الماضى كانت هناك توجيهات مشددة لكافة الجهات بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم الطلبات ودفع جدية التصالح المقدرة بنسبة 25 % من قيمة التصالح في مخالفات البناء والذى سيستمر حتى الأحد القادم لإسترادد حقوق الدولة كاملة وتحقيق الإنضباط لمنظومة البناء، وهو الذى تواكب مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح بأنه سيتم استكمال المستندات والتنفيذ الفعلى لقبول التصالح بإنهاء أعداد كبيرة من ملفات التقنين فى وقت قياسى للمواطنين الذين تقدموا لتوفيق أوضاعهم وقاموا بسداد جدية التصالح بعد استيفاء جميع المستندات والأوراق الثبوتية المطلوبة من صاحب الطلب والذى أعقبه قيام لجان فنية مختصة بالمعاينة على أرض الواقع لإقرار الحالات المنطبق عليها قانون التصالح، وهو الذى تزامن مع التشديد على الإزالة الفورية لأى مخالفات تأكيداً لسيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولةمحاف.