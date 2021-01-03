الأرصاد تكشف موعد انتهاء الشبورة.. وتنصح السائقين بالقيادة بحذر

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس يشهد استقرارا كبيرا خلال فصل الشتاء، والدليل وجود الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلى حد الضباب، مشيرا إلى أنّ هذا الاستقرار مستمر معنا على الأقل حتى نهاية الأسبوع الحالي، والفرصة كبيرة لتكون الشبورة المائية الكثيفة خلال الأيام المقبلة، وفقا للتحذير الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأُرسل للهيئة العامة للمرور وغرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لاتخاذ الاحتياطات.

انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مها بهنسي، في برنامج «صباح الورد»، المذاع على فضائية قناة Ten، أنّ مستوى الرؤية الأفقية انخفض على الطرق ووصل لأقل من 100 متر على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب، محذرا المواطنين خلال الفترة المقبلة من تكون الشبورة من بعد الفجر حتى التاسعة صباحا، بعدها تبدأ الرؤية في التحسن تدريجيا.

درجات الحرارة حول المعدلات

وتابع أنّ درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية، إذ يميل الطقس للدفء خلال فترات النهار، وبعد المغرب تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل سريع، ويكون الطقس شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل، لافتا إلى أنّ الإدارة العامة للمرور تغلق الطرق مباشرة، فور انخفاض الرؤية الأفقية عن الحد الطبيعي، وصعوبة القيادة على الطرق.

القيادة بهدوء على الطرق

ووجّه نصيحة للمواطنين بالقيادة بهدوء شديد على الطرق وتشغيل كشافات إضاءة السيارة، خاصة الشبورة، والقيادة منتصف الطريق منعا للتصادم، وترك مسافات أمان كبيرة بين السيارة والأخرى لتجنب وقوع أي حوادث.