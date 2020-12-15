رئيس التحرير

محمود مسلم

الأمن يفحص 462 سائقا على طرق 10 محافظات ويضبط 35 من متعاطي المخدرات

كتب:

الوطن
11:43 ص | الثلاثاء 15 ديسمبر 2020
جانب من الحملات

جانب من الحملات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة - القليوبية – الغربية – البحيرة – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر – البحر الأحمر) عن فحص 462 حالة بين السائقين تبين إيجابية 35 حالة.

اقرأ المزيد:

تكثيف تحاليل المخدرات داخل المدارس للكشف عن السائقين المتعاطين

من ضمنها تحليل مخدرات.. تعرف على اشتراطات اختيار السائقين لباص المدرسة

مواصلة جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة

تنفيذ 1202 حكم قضائي خلال حملة استهدفت حائزي المواد المخدرة بسوهاج

التحفظ على 29 سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة في حملة أمنية بسوهاج

التحفظ على 27 قطعة سلاح وكمية من المواد المخدرة في حملة بسوهاج