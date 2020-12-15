الأمن يفحص 462 سائقا على طرق 10 محافظات ويضبط 35 من متعاطي المخدرات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الجيزة - القليوبية – الغربية – البحيرة – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – قنا – الأقصر – البحر الأحمر) عن فحص 462 حالة بين السائقين تبين إيجابية 35 حالة.