يمثل خطرا داهما على المارة.. إزالة عقار بمساحة 100 بإدكو (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، برئاسة اللواء عماد الدكروري، إزالة منزل بمساحة 100 م2، صادر له قرار إزالة، مكون من دور أرضي وأول علوي بمنطقة السوق القديم حتى منسوب سطح الأرض لخطورته الداهمة، وحفاظا على أمن وسلامة المارة والمنازل المجاورة.

أتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية، وتوجيه أصحابها وساكنيها لإجراء أعمال الصيانة والترميم والتنكيس اللازمة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وفي وقت سابق، أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، عقارًا مكونًا من دور أرضي غير مأهول بالسكان، بمنطقة الإصلاح الزراعي على مساحة 110 أمتار حتى منسوب سطح الأرض، وجاء ذلك حفاظًا على أرواح المواطنين المتواجدين في محيط المنزل، وفي إطار متابعة المنشآت الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين.

وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، في بيان إعلامي صادر عنها اليوم «جرى إزالة العقار إلى كونه يسبب خطرًا داهمًا على أرواح المواطنين، وتمت إزالته حرصًا على سلامة المواطنين والمارة بالمنطقة».

تمت الإزالة بإشراف خليل مبروك ومحمد عبدالله صفار، نائب رئيس الوحدة المحلية، وحمادة حجازي، معاون رئيس المركز، والمهندس مجدي حبيبة، مدير الإدارة الهندسية.

وفي وقت سابق، انهار جزء من عقار قديم غير مأهول بالسكان، بأحد شوارع مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وفرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، سياجًا وقائيًا حول المبنى الآيل للسقوط، لتفادي وقوع أي إصابات قد تحدث نتيجة انهيار أجزاء أخرى من العقار.

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث، وسرعة الاستجابة من خلال التواصل المستمر بغرفة العمليات و إدارة الأزمات والكوارث.