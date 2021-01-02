الكهرباء: ركبنا 10 ملايين عداد كودي.. والمنصة الموحدة تقدم 17 خدمة

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه في إطار التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في شهر يوليو الماضي لتقديم 17 خدمة، وجرى تفعيل خدمة تقديم الطلبات للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية، وجاري استكمال بقية الخدمات، والتي تشمل التقدم بطلب الحصول على العدادات الكودية والعدادات القانونية والحصول على البيانات ودفع الفواتير، وما يميزها أن التسجيل للحصول عليها مجانية وتتطلب بعض البيانات فقط، وهي مؤمنة بدرجة كبيرة جدًا، وأشار إلى أن مصر بها 10 ملايين عداد مسبوق الدفع جرى تركيبه من أصل 37 مليون مشترك، وهو ما يسمح بالتحكم في استهلاك الكهرباء.

المنصة تلقت مليون طلب للتحول إلى العدادات الكودية

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»، أن المنصة تلقت أكثر من مليون طلب لتغطية 2.4 مليون وحدة عقارية للتحول من الممارسة إلى العدادات الكودية، كما أن هناك تطبيقات إلكترونية أخرى يمكن تحميلها عبر الهواتف المحمولة، ويكون في الإمكان من خلالها شحن العداد ومتابعة الاستهلاك.

وتابع: «لدينا خدمات لمتحدي الإعاقة السمعية من خلال تطبيق واصل بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ويمكن دفع فواتير الكهرباء المعتادة بطريقة إلكترونية عن طريق كود بالفاتورة اسمه كود السداد الإلكتروني، والذي يمكن عن طريقه الاستعلام عن الفاتورة من الحافظة البنكية وغيرها من الآليات الإلكترونية المتعددة، وكل ذلك للتسهيل على المواطنين، إذ أنها لا تحتاج إلى التزاحم وبخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة من أجل مكافحة فيروس كورونا».

وأردف، أن المنصة الإلكترونية معممة على كل شركات توزيع الكهرباء، كما أن تطبيقات المحمول الخاصة بعدادات مسبوقة الدفع أصبحت معممة على كل شركات التوزيع أيضًا، كما أن تصوير العداد التقليدي أصبح يتم بطريقة إلكترونية للتأكيد على انضباط القراءة وهو ما تم تعميمه أيضًا على كل شركات التوزيع.