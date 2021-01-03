الكهرباء: الانتهاء من تركيب 200 ألف عداد ذكي في 2020

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من تركيب ما يقرب من 200 ألف عداد ذكي ضمن المشروع التجريبي لتركيب 250 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام 2021.

ويستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية أو مسبقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.

ويتم تنفيذ المشروع بشركة توزيع كهرباء شركة شمال القاهرة بمنطقتي العبور ومدينة نصر، بإجمالي عدد 53 ألف عداد، وبشركة جنوب القاهرة بمنطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد بإجمالي 50 ألف عداد، وبشركة الإسكندرية بمنطقتي وسط الإسكندرية وبرج العرب بإجمالي 39 ألف عداد، وبشركة القناة بمنطقة العاشر من رمضان بإجمالي عدد 50 ألف عداد، وبشركة جنـوب الدلتا بمنطقة طنطا بإجمالي عدد 30 ألف عداد، وبشركة مصر الوسطى بمنطقتي المنيا وأسيوط بإجمالي 28 ألف عداد.

ويضم العداد الذكي العديد من المميزات منها أنه يمكن للمستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على شاشة العداد باستخدام الزر الضاغط مثل الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات في الساعة وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات واستهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا والاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت.

مميزات العداد الذكي

- يحتوي على مكانين مخصصين لتركيب شريحتي خط محمول.

- يتحمل قطاع الكهرباء التكلفة الكاملة لتركيب العداد.

- يتيح للمشترك أو من ينوب عنه إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة أو من خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك إضافة إلى إتاحة إمكانية سلف رصيد.

- يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاذه "حسب الاستهلاك".

- يتمتع المستهلك بأسعار الشرائح نفسها.

- يحاسب المشترك طبقًا للاستهلاك الفعلي.

- يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر وينذر صاحبه في حالة قرب نفاد الرصيد.

- يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات التي تظهر على شاشة العداد باستخدام الزر الضاغط، مثل الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت واستهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات في الساعة وأقصى حمل بالأمبير والكيلو وات و استهلاك الشهر السابق أو 12 شهرًا سابقًا و الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب و التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت و إظهار آخر حالة عبث وتلاعب في الوقت أو التاريخ و رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد.

- تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء.

- تلافي مشكلات القراءات الخطأ مع المستهلكين.

- يمكن للمستهلك التحكم في الأحمال داخل منزله من خلال الهاتف المحمول.