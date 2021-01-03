ازاي تعمل توكيل خاص بالأمور الزوجية إلكترونيا لو ناوي تتجوز؟

قد يضطر بعض الأشخاص لمنح توكيل خاص بالأمور الزوجية، حال الرغبة في الزواج أو الطلاق، وعليه تستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي توفرها لقرائها على مدار الساعة، الأوراق المطلوبة لاستخراج توكيل خاص بالأمور الزوجية.

توكيل في الأمور الزوجية

الجهات / الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على التوكيل

لا يحق لجميع المواطنين الحصول على تلك الخدمة، فهي متاحة فقط وفقا لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق للأشخاص الطبيعين والأشخاص الاعتباريين.

الجهة المنفذة للطلب لتوكيل الأمور الزوجية

مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بجيمع فروعه على مستوى الجمهورية.

المستندات المطلوبة لعمل توكيل الأمور الزوجية

- اصل بطاقة الرقم القومي سارية للموكل.

- يجب أن يكون الوكيل محامٍ أو قريب حتى الدرجة الثالثة.

- اسم الوكيل ووظيفته وعنوانه وجنسيته.

مدة تنفيذ طلب توكيل الأمور الزوجية

يستغرق الطلب مدة لا تتجاوز 24 ساعة فقط منذ بداية التقديم وحتى الحصول عليه.

سعر خدمة توكيل الأمور الزوجية

ثلاثون جنيها + يضاف (1) جنيه للمحاماة.

كيفية استخراج توكيل في الأمور الزوجية إلكترونيا

1. الدخول على الموقع والتسجيل ثم اختيار تبويب التوثيق، ومنه اختيار تحرير توكيل في الأمور الزوجية والضغط على ابدأ الخدمة.

2. استكمال التوكيل بالموافقة على الشروط والأحكام المتاحة ثم النقر على كلمة التالي لمتابعة تسجيل الخدمة.

3. يظهر تبويبا يحتوي على جميع البيانات التي تخص الطرف الثاني، مثل الرقم القومي، إضافة إلى «رقم المصنع، العنوان، المحافظة، والحي»، ويتم تدوينها بشكل سليم، وبعد ذلك يتم النقر على كلمة «نعم» إذا كان الطرف الثاني محامٍ، ثم الضغط على كلمة التالي أو إضافة لمتابعة الخدمة.

4. كتابة البيانات الخاصة من أجل الحصول على التوكيل، وتحديد المكان المناسب لاستلام التوكيل عن طريق الضغط على كلمة المحافظة من القائمة الخاصة بالمحافظات، كما يسجل أقرب مكتب من صاحب التوكيل المدون.

5. يسجل طالب الخدمة الوقت المناسب لاستلام التوكيل عن طريق الاستعانة بقائمة المواعيد المتوفرة للمستخدم، وبعد ذلك تظهر جميع البيانات التي جرى تسجيلها لتحرير التوكيل.

6. سداد الرسوم الخاصة بخدمة تحرير توكيل في الأمور الزوجية.