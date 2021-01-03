هرتاح من حياتي ومحدش بيسأل عليا.. تفاصيل رسالة شاب سوري قبل انتحاره

«أنا هرتاح من حياتي.. عايش وحيد ومحدش بيسأل عليا».. كانت الرسالة الأخيرة التي كتبها شاب يحمل الجنسية السورية، قبل انتحاره شنقا داخل شقته بمنطقة العمرانية، لمروره بحالة اكتئاب بسبب شعورة الدائم بالوحدة، وجاءت تلك الرسالة ضمن أحراز جهات التحقيق، أثناء معاينة مسرح الجريمة، وكانت تلك الرسالة على سرير الشاب المنتحر.

جثة معلقة في سقف الغرفة

هكذا سجل ضباط مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أثناء معاينة مسرح الجريمة انتحار شاب سوري الجنسية، وجاءت المعاينة كالتالي: «شقة تقع في الطابق الثاني بعقار سكني بمنطقة العمرانية.. الشقة مكونة من غرفتين وصالة وحمام.. لم تظهر المعاينة وجود آثار عنف أو بعثرة في محتويات الشقة.. سجلت القوات أيضا وجود المتعلقات الشخصية لشاب.. هاتف محمول وحافظة نقود».

التحريات: لا توجد شبهة جنائية وراء الواقعة

المعاينة والتحريات أكدتا عدم وجود شبهة جنائية بعد أن أظهرت سلامة منافذ الشقة، وأيضا عثرت القوات على ورقة بحجم الكف مكتوب بها «أنا هرتاح من حياتي علشان عايش وحيد ومحدش بيسأل عليا».

وكشفت التحريات والتحقيقات التي جرت بمعرفة العميد طارق حمزة رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، والمقدم مصطفى كمال وكيل فرقة المباحث، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية، عن أن الجيران أبلغوا رجال الشرطة بعد اختفاء الشاب قرابة الـ48 ساعة، وعندما قاموا بطرق الباب لم يفتح لهما أحد ولم يجب على اتصالاتهم، فقاموا بإبلاغ الشرطة التي انتقلت وأجرت معاينة لمسرح الجريمة، والوقوف على ملابسات الواقعة، وانتقلت النيابة العامة، وقررت عرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.