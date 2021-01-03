الغرف: الطماطم عادت لمعدلاتها الطبيعية بالأسواق وتباع بـ5 جنيهات

عادت أسعار الطماطم اليوم الأحد 3 يناير 2021، إلى معدلاتها الطبيعية فى أسواق الجملة، لتباع من 2.5 لـ 3 جنيهات في سعر الجملة، لتباع تجزئة من 5 إلى 6 جنيهات بالأسواق للكيلو، وهى معدلات ماقبل الارتفاع خلال الشهرين الماضيين.

فيما واصلت أسعار البطاطس والبسلة والفاصوليا والخيار والباذنجان والكوسة والفلفل والورقيات تراجعاتها بنسبة تتجاوز الـ 30%، حيث تباع البسلة بـ5 جنيهات، والبطاطس الـ 3 كيلوجرامات بـ 10جنيهات، والباذنجان بـ 1.25جنيه للكيلو، والخيار بـ 4جنيهات، والجوافة بـ5جنيهات، واليوسفى بـ5 جنيهات والبرتقال بـ5 جنيهات.

وبحسب حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، فإن هناك وفرة فى معروض الطماطم والمحاصيل الزراعية الشتوية فى أسواق المحافظات، قائلا إن حركة البيع والشراء ضعيفة جدا.

وأشار نائب رئيس الشعبة فى تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن هناك مخاوف من الطقس السئ على المحاصيل الشتوية رغم وفرة المعروض بالأسواق لكونها تؤثر على الإنتاجية.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، أن الطقس السئ يؤثرعلى ظهور أجيال من الحشرات، منها ديدان الطماطم «توتا ابسولوتا»، وباقى ديدان الحرشيفة والعهد الأول والثانى، كما أن لها تأثيرها على محصول الفول الشتوي والبسلة المتأخرة وغيرها، وظهور الحلم الدودي على الفلفل وفاصوليا الصوب والبصل والثوم، وظهور مكثف لذبابة البنجر وخاصة العروة الثانية والتالثة.

وتابع موضحا أن مخاطر التقلبات المناخية تتمثل أيضا في الدورات الأولى من الأمراض، مثل ظهور بعض أمراض القمح مثل التفحم السائب وتبقعات وتلطخات الأوراق الفطرية على القمح والشعير، والبياض الدقيقي على الفلفل والباذنجان، وبداية الظهور على شماريخ المانجو، فضلا عن التبقعات البكتيرية على الطماطم.

ووصف «النجيب»، حال الأسواق الآن، بوفرة فى المعروض واستقرار نسبى لباقى المحاصيل الشتوية من الخضر والفاكهة، مع انتعاشة فى مبيعات الليمون والجوافة والبرتقال، تزامنا مع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأرجع مواصلة الطماطم لتراجعاتها إلى وفرة المعروض من طرح محافظات الصعيد والوجه البحرى لمحصول الطماطم فى الأسواق لتباع بأسعار تتراوح من 2.5 جنيه و3جنيهات للكيلو، مقابل 5جنيهات فى بعض المناطق حسب النوعية والمنطقة، لافتا إلى أن جميع أنواع الفاكهة والخضر تراجعت بالمقارنة بالعام الماضى بنسبة 30% من نفس الفترة.

ودعا «النجيب»، وزارة الزراعة إلى الاهتمام بالإرشاد الزراعى للفلاح فى كل المحاصيل لعدم الهدر فى المحاصيل الزراعية التى تتسبب فى خسائر كبيرة للفلاح، مع تشكيل لجنان فنية تكون مهمتها التأكد من خلو أراضى زراعة الطماطم بمختلف المحافظات من حالات الإصابة بالفيروس، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمكافحة الذبابة البيضاء وفيروسات الإصابة المرضية.