تعافي وخروج أول طفل مصاب بكورونا في الأقصر

احتفلت مستشفى العديسات المخصصة لعزل حالات كورونا بمحافظة الأقصر بتعافي وخروج الطفل «محمد» أول طفل يصاب بفيروس كورونا في مصر مع بدء الموجة الثانية للفيروس.

وقضى «محمد أحمد»، 13 يوما، داخل المستشفى تلقى فيها العلاج بإشراف فريق طبي متكامل بناء على توجيهات وزارة الصحة نظرا لصغر سنه حيث يبلغ عاما ونصف.

ووجه أحمد جمال والد الطفل الشكر لمسؤولى وزارة الصحة بالأقصر والفريق الطبي على مجهودهم واهتمامهم بحالة ابنه وسماحهم لوالدته أن تكون بجواره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاحتياطية لمنع العدوى.

وأضاف لـ«الوطن»، محمد وصل لمنزله بمدينة الأقصر وهو بصحة جيدة، ولكن الأطباء في المستشفى نصحوا والدته بأن يكون بمعزل خلال الأيام القادمة عن الناس والمناطق المزدحمة نظرا لمناعته الضعيفة.

كما أعلنت مستشفى العديسات اليوم أيضا شفاء وتعافي حالتين وخروجهما من المستشفى بعد أن أثبتت سلبية عيناتهما.

وخصصت وزارة الصحة مستشفى العديسات لعزل الحالات الحرجة التي تحتاج لعناية فائقة فيما خصصت عدد من المستشفيات الأخرى بالمحافظة لاستقبال وعلاج الحالات المتوسطة.

وشهدت مستشفى العديسات منذ الموجة الثانية شفاء وتعافي نحو 45 حالة ووفاة 12 حالة، واستقبلت المستشفى منذ الموجة الثانية نحو 110 حالات تقريبا بينها أول سيدة حامل مصابة بالفيروس تم شفاؤها بعد عملية الولادة وخروجها.