نائب يتبرع بـ100 أسطوانة أكسجين لمرضى كورونا بمستشفى الشهداء بالمنوفية

أعلن علاء جعفر، عضو مجلس النواب عن دائرة تلا الشهداء، بمحافظة المنوفية، عن دعمه لمستشفى الشهداء المركزي، بعدد 100 اسطوانة أكسجين، بالتعاون مع أهل الخير من قريته، وتم تسليم أول دفعه للمستشفى بواقع 20 إسطوانة أكسجين لدعم المستشفى.

وقال «جعفر» في بيانٍ له، «نعلم جيدا أن دور الدولة الأول هو رعاية أبنائها صحيا وتوفير الدعم الكامل لمرضى هذا الوباء، ولكننا نعلم أيضا حجم الكارثة ومضاعفاتها، وأن الاحتياجات المطلوبة لمواجهة الوباء كبيرة جدا لدرجة عجزت عنها أكبر المنظومات الصحيه لأكبر دول العالم».

وأضاف، «أنه لذلك يتعاظم دور المجتمع المدني، وتبرز أهمية المساهمة المجتمعية الفعالة في حل الأزمة، مؤكدا على أنه من هنا انطلقت المبادرة التي نتمنى أن تعمم على جميع قرى مركزي تلا والشهداء، لنضرب جميعا مثلاً رائعا لتحمل المسؤولية».

على صعيد متصل، كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن غلق ما يقرب من 4245 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال أسبوع في الفترة من 26 ديسمبر وحتى تاريخه، مشيرا إلى أن قرارات الغلق شملت محلات وورش وكافيهات وفض أسواق وغلق مراكز تعليمية وحضانات وفض أفراح وغلق صالات رياضية ومحاضر عدم ارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم غلق ما يقرب من 556 محلا و280 ورشة و162 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 35 سرادق فرح وعزاء، وفض 28 سوقا بنطاق المحافظة، فيما تم إغلاق ما يقرب من 18 مركزا تعليميا وحضانات وتحرير 3153 محضر عدم ارتداء الكمامات الطبية، كما تم إغلاق 13 صالة رياضية بنطاق الوحدات المحلية.

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع، والتأكد من تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بشأن الغرامات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية، حيال المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشدا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتي أقرتها وزارة الصحة لتخطي هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.