إصابة شقيقين وتلف 4 سيارات وموتوسيكل في حادث تصادم بالمنصورة

أصيب شقيقان بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في الدقهلية، اليوم الأحد، في حادث تصادم تسبب في تلف 4 سيارات، إثر تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بشارع الجمهورية أكبر شوارع المنصورة أمام كلية طب الأسنان.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث تصادم بشارع الجمهورية أمام كلية طب الأسنان ووجود مصابين وتلف بعدد من السيارات.

وانتقل علي الفور ضباط مباحث القسم لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من: السيارة رقم (د ى ع 482 ملاكي) قيادة المدعو فارس خالد عبد الهادي الزناتي 20 سنة، طالب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، والدراجة النارية رقم (د م ل 9479 ) قيادة المدعو إبراهيم أحمد محمد 33 سنة، عامل.

وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالدراجة النارية وكذلك اصطدامه بالسيارات أرقام (ل أ 5425) ملاكي و(د ل ح 3853) ملاكي و(د أ ب 6258) ملاكي، حال توقفهم على جالب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائد الدراجة النارية، ومرافقه شقيقة المدعو عبدالقادر أحمد محمد 30 سنة ، سائق، ومقيم بمنطقة المجزر دائرة قسم أول المنصورة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما الى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال قائد السيارة الأولى والمصابين، في محضر الشرطة، أكدوا أن سبب الحادث انفجاتر الإطار الأمامي للسيارة الأولي، وأيدوا مضمون الفحص، كما نجم عن ذلك حدوث تلفيات بالسيارات وجارى استدعاء مالكيها لسؤالهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 21 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة ، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.