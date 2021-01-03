النيابة تحقق في وفاة مدرسة متأثرة بإصابتها في حادث أوتوبيس المريوطية

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة وفاة مُعلمة بمدرسة الإبداع الدولية، والتي توفيت اليوم متأثرة بإصابتها فى حادث انقلاب أتوبيس مدرسة بمنطقة المريوطية، في نوفمبر الماضي، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 10 تلاميذ، غادر أغلبهم المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية.

وقالت مصادر مطلعة إن جهات التحقيق، وجهت للسائق تهمة القتل الخطأ، ومن المقرر إحالته للمحاكمة الجنائية، خلال أيام بتهمة القتل الخطأ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بانقلاب اتوبيس مدرسة فى منطقة المريوطية، يوم 18 نوفمبر الماضي، وتبين من الانتقال والفحص أن الاتوبيس يتبع مدرسة الإبداع الدولية بالمريوطية، وأنه انقلب وعلى متنه عدد من التلاميذ بصحبة إحدى المدرسات، وأُصيب فى الحادث أكثر من 10 تلاميذ.

وتحفظت أجهزة الأمن على السائق، ونقلت سيارات الإسعاف التلاميذ المصابين والمُدرسة للمستشفى لتلقي العلاج، وغادر التلاميذ المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، بينما بقيت المدرسة فى حالة حرجة نتيجة إصابتها بجروح بالغة جراء الحادث، ولفظت أنفاسها الأخيرة، اليوم.

وباشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وأمرت بحبس السائق المتهم في الواقعة، كما أمرت في حينها بسحب عينه منه، للتأكد من تعاطيه مواد مخدرة وقت الحادث من عدمه، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأُخطرت النيابة العامة بوفاة المُدرسة، وأمرت بتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وصرحت بدفنها، كما طلبت التحريات النهائية التىي باشرتها المباحث الجنائية حول الواقعة.