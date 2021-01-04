مراحل التطوير.. عودة المظهر الجمالي من كورنيش الجيزة للكيت كات

تشهد محافظة الجيزة طفرة غير مسبوقة في تطوير المحاور المرورية الرئيسية والهامة المؤدية إلى المناطق الأثرية والمزارات السياحية بالتوازي مع تطوير الشوارع الجانبية والداخلية والمناطق الشعبية وغير المخططة.

محور مروري مهم ويشهد حركة مرورية يومية عالية

ومن الأماكن ذات الطابع السياحي التي بدأت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، تطويرها منطقة كورنيش النيل بدءا من ميدان الجيزة حتى ميدان الكيت كات بطول 6 كم بعد أن عانى فترة طويلة وتدهورت حالته لعدم إدراجه ضمن أي خطط للتطوير منذ فترة رغم أنه محور مروري مهم ويشهد حركة مرورية يومية عالية كونه يربط بين عدد كبير من أحياء محافظة الجيزة.

تفاصيل أعمال تطوير كورنيش النيل

وأكدت محافظة الجيزة أن أعمال تطوير منطقة كورنيش النيل بدأت من ميدان الجيزة حتى ميدان الكيت كات تهدف إلى..

- توحيد النسق العام للشارع.

- الحفاظ على الطابع السياحي لتحقيق وعودة المظهر الجمالي والحضاري له مرة أخرى.

وطبقا لمخطط التطوير تشمل الأعمال قطاعين..

القطاع السياحي

وهو بطول 2.5 كم يبدأ من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات.

القطاع السكني

وهو بطول 3.4 كم يبدأ من ميدان الجيزة وحتى نفق الجلاء.

- سيصل الشارع إلى 4 حارات في كل اتجاه.

- سيتم توفير أماكن انتظار للسيارات.

- إضافة مسطحات خضراء ومقاعد لجلوس المتنزهين

- مسار سياحي مؤهل للمشاة.

- تنفيذ أعمال الرصف وتركيب بلاط إنترلوك بمسارات المشاة.

- تدعيم الجزيرة الوسطى وجانبي الطريق بالأشجار والنخيل وبعض المسطحات الخضراء والخدمات وتركيب أعمدة إنارة ديكورية لتعطي للشارع لمسة حضارية والتي يمكن أن تستغل في وضع اللافتات الإعلانية للشركات لتحقيق عائد مادي يستغل في أعمال الصيانة للشارع.

- تطوير سور الكورنيش بنسق موحد بداية من نفق الجلاء وحتى ميدان الكيت كات.

- توحيد شكل الأسوار والبوابات الحديدية للنوادي والمطاعم المطلة على كورنيش النيل.

- تدعيم حوائط الأسوار بالرخام والجرانيت والإضاءة الديكورية لإعطاء مظهر حضاري وطابع موحد لتحسين الرؤية والصورة البصرية بالشارع.

الالتزام بالجدول الزمني المحدد

وسيتم تنفيذ أعمال التطوير منطقة كورنيش النيل بدءا من ميدان الجيزة حتى ميدان الكيت كات بأعلى المعايير والمواصفات مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

تنفيذ نموذج مبدئي للأعمال

وسيتم تنفيذ نموذج مبدئي لحوالي 200 متر تطوير شامل على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية والرؤية الموضوعة.