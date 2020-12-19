استشاري مناعة بواشنطن: الطاقة الاستيعابية لمستشفيات وصلت إلى 100%

كشف الدكتور أشرف الفقي، استشاري المناعة بواشنطن، آخر تطورات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، قائلا إن عدد الإصابات في أمريكا تخطى 16 مليون إصابة، والوفيات تخطت لأول مرة 300 ألف وفاة، والأرقام السيئة تكون دائما هي أرقام الحالات المستجدة كل 24 ساعة، وفي الفترة الأخيرة تعدت 200 ألف حالة في اليوم، وهذا رقم مخيف.

وأضاف «الفقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد رجب، أن الأخبار الجيدة مؤخرا، هي وجود لقاحين أُجيزا للاستخدام الطارئ، وفي بدايات الموجة الأولى كانت أعداد الإصابات بين الشباب الأقل من 35 عاما تزيد، ونظرا لأن صحتهم أفضل من كبار السن كانت معدلات الوفيات أو الدخول للمستشفى لا ترتفع.

الطاقة الاستيعابية للمستشفيات أصبحت 100%

وأشار إلى أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت حالات الوفيات والدخول للمستشفيات في الارتفاع جنبا إلى جنب زيادة معدلات الإصابات، لدرجة أن هناك مستشفيات في الولايات المتحدة، خاصة في نيفادا وكاليفورنيا، وصلت فيها الطاقة الاستيعابية المستشفيات لـ100%، وبعض المستشفيات وضعوا أسرة في الجراجات.

وأكد أنه لا ينصح بأخذ أنواع أدوية بعينها لزيادة المناعة، وهذا ليس علاج لكورونا أو للوقاية منه بالنسبة للأصحاء، واحتمالية إصابته محتملة، والفيتامين سي لا يعتبر دواء ولكن مركبات لا تضر وفائدتها من عدمه للوقاية أو العلاج غير مؤكدة.

الزنك ليس فيتامينات

ولفت إلى أن الزنك لا يعتبر فيتامين وهو عبارة عن أملاح، وأي مصدر للأملاح أو الفيتامينات سواء عن طريق الحبوب أو الطعام العادي يدعم جهاز المناعة بوجه عام.

وأشار إلى أن هيئة سلامة الدواء ليس لها وصاية على العبوات التي تباع فيها حبوب الفيتامينات والأملاح في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لأنها فنيا لا تعتبر عقاقير ولكن مكملات غذائية.