عضو بـ«تنسيقية الأحزاب»: وجود 28 كادرا شبابيا داخل البرلمان جيد للغاية

أشاد النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بالإجراءات التنظيمية التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي، خلال استلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، مقدما الشكر للأمانة العامة بسبب المجهود الكبير الذي قدمته في استقبال النواب، في ظل الظروف الصعبة الحالية على مدار أسبوع كامل.

إجراءات تسلم كارنيهات العضوية تمت بشكل سريع

وأضاف بدر، خلال لقاء على شاشة extra news، أن الأمانة العامة نجحت في كافة الإجراءات الاحترازية، وسرعة إجراءات إنهاء تسليم الكارنيه، في غضون دقائق معدودة، مردفا أن الدورة الماضية كانت عملية تسليم الكارنيه تستغرق وقتا أطول، ولكن في الدورة الحالية عملت الأمانة العامة على استكمال كافة البيانات الكترونيا حتى يتم تسهيل الإجراءات بصورة أسرع.

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن كافة الإجراءات تمت بصورة سريعة وبدون زحام داخل المجلس، لافتا إلى أن وجود 28 كادرا شبابيا داخل المجلس الحالي، تعتبر فكرة رائعة، وتم تدريب هذه الكوادر على أعلي مستوة ولديهم الثقافة الوطينة لتؤهلهم بالتواجد في المجلس الحالي.

سندعم الشباب والمرأة في البرلمان المقبل

ولفت إلى وجود 28 من شباب التنسيقية من مختلف الأحزاب، ينتمون لتيارات ثقافية مختلفة، داخل النواب، وكل هؤلاء تعلموا كيفية الاختلاف الطبيعي والاتفاق على مصلحة الوطن بصورة كاملة، مؤكدا أن دعم وتمكين الشباب والمرأة في المجلس أهم أولويات التنسيقية الفترة المقبلة، ومواجهة التمييز في المجتمع، سواء كان ضد المرأة أو ضد اختلاف الأديان، ونحن نحارب التميز بكل التشريعات الممكنة.

نراقب خطط الدولة التنموية من داخل مجلس النواب

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن لدينا أجندة حقيقية، وهي لا تعتمد على متابعة ومراقبة السياسة العامة للدولة والخطة التنموية التي تعتمدها الدولة خلال الفترة المقبلة، من أجل تقليل الأخطاء والشكاوى التي تنشأ من المواطنين.