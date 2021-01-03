محافظ الشرقية عن ربط إنذار «عناية الحسينية» بنقص الأكسجين: كل الأجهزة بتصفر

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن ما حدث في مستشفى الحسينية هو وفاة 4 حالات فقط، وليس 5 أو 7 كما ردد البعض، وجميعهم من مصابي فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» من الحالات المتقدمة، وكان بينهم حالتان على جهاز التنفس الصناعي، موكدًا أنه كان يوجد نحو 6 حالات كورونا في العناية المركزة والآن أصبحوا حالتين فقط، وهذا لم يحدث بسبب نقص الأكسجين.

حالات الوفاة في مستشفى الحسينية لم تكن بسبب نقص الأكسجين

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على شاشة «صدى البلد»، أن الأكسجين لا يصل فقط لغرف العناية المركزة بل يصل أيضًا إلى حضانات الأطفال، وهناك في الحضانات 10 حالات للأطفال ولم يصيهم أي مكروه وهو ما يؤكد أن الحالات التي توفيت لم يكن بسبب نقص الأكسجين كما ردد البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.

الحالات الأربعة لم يتوفوا في نفس التوقيت.. كان بينهم ساعات

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن هناك أمر آخر يؤكد أن حالات الوفاة لم تنتج نتيجة نقص الأكسجين وهو أن الحالات التي توفت لم تكن في نفس التوقيت بل كان هناك فروقات ساعات بينهم، كما أن تنك الأكسجين في المستشفى بتسع لـ6 آلاف لتر، بينما الاستهلاك اليومي حوالي 1600 لتر ، فضلًا عن أن التنك إذا فرغ من الأكسجين هناك شبكة احتياطية موصله بـ 25 أنبوبة تعمل بقدر 880 لترا، «دول يقضونا 15 ساعة».

المحافظ يشرح سبب تصفير الأجهزة داخل العناية المركزة

ووجهت له الإعلامية سؤالا عن سبب تصفير الأجهزة داخل الغرفة، فرد: «هو السؤال ده ليا أنا، ما كل الأجهزة في العناية المركزة بتصفر مش بس بسبب نقص الأكسجين، النبض بيدي صوت، معدل التنفس بيدي صوت، معدل الأكسجين لو قل عن مستوى معين في الدم بيدي صوت، هو فيه حد فينا مزارش أي مريض في العناية المركزة»، موضحًا أن هناك 44 أنبوبة أكسجين متحركة يتم استعمالهم وقت الحاجة.