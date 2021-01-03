"محامي الشرقية" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحة بسبب حادث «الحسينية»

قال مصدر في نقابة المحامين بالحسينية التابعة لمحافظة الشرقية، إن النقابة تقدمت ببلاغ للنائب العام، موقع عليه 31 متضامنا، ضد كل من وزيرة الصحة ومحافظ الشرقية ووكيل وزارة الصحة ومدير مستشفي الحسينية المركزي كل بصفته، مطالبين فيه بالتحقيق معهم في الواقعة التي شهدها مستشفى الحسينية، أمس، وتوفى على أثرها 4 حالات مصابين بفيروس كورونا بسبب نقص الأكسجين.

فصل أنابيب الأكسجين

وقالت بلاغ نقابة محامي الشرقية، إن فاجعة كبرى حدثت ليلة أمس، بمستشفى الحسينية العام حيث تم فصل أنابيب الأكسجين الموصلة للمرضي بالعنايات المركزة بالمستشفى ما أدى إلي حدوث قتل عمد بمستشفى عزل الحسينية، ولابد من محاسبتهم عن القتل العمد لهؤلاء المرضي في غياب تام للضمير المعنى الطبي الذي أقسموا عليه وخالفوا جميع الشرائع السماوية ولم يرحموا صراخ الاطفال والمرضي ما يعد اضطرابا داخل المجتمع المصري والتى تؤرق كل مواطن بالمنطقة ويشعر بعدم الامان وفقد الثقة في الصحة العامة – بحسب البلاغ.

فتح تحقيق قضائي

وأضاف البلاغ: «وهي من المدلولات للنظام العام التي يجب علي جميع الجهات الرقابية والإشرافية التحقيق في تلك الجريمة الشنعاء وسرعة فتح تحقيق قضائي موسع ومحاسبه المسئولين والمقصرين في تلك الواقعة، ومعاينة المستشفى على أرض الطبيعة وبيان ما بها من تقصير».

يأتي ذلك بعد أن انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر وفاة عدد من الأشخاص داخل العناية المركزة واتهم فيه مصور الفيديو فصل الاكسجين عن المستشفى، ووفاة 4 حالات في الحال، كما ظهر وجود عدد من أعضاء التمريض داخل العناية.

وطالب عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بالتحقيق العاجل في الواقعة، واتخاذ ما يلزم حال وجود أي تقصير تسبب في وفاة المرضى.

كما لاقت صورة خاصة بممرضة، تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، لأنهم يلمسون يوميا دور الفرق الطبية ومن بينها الممرضين والممرضات وأنهم يضحون بحياتهم وأرواحهم في مواجهة فيروس كورونا.