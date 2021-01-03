عاجل.. النقابة تنفي القبض على أطباء مستشفى الحسينية

أعلنت النقابة العامة للأطباء، أنه لا صحة لخبر إلقاء القبض على أطباء من مستشفى الحسينية، مؤكدة أنه كان قد تردد خبر التحفظ على عدد من أطباء مستشفى الحسينية بالشرقية للتحقيق معهم في واقعة فيديو وفيات مرضى الرعاية المركزية، بسبب توقف ضخ الأكسجين للرعاية.

وأكدت النقابة، أن الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء تواصل مع نقيب الشرقية دكتور أيمن سالم، الذي نفى صحة هذا الخبر جملة وتفصيلا، موضحا أنه لم يتم التحفظ على أي طبيب من المستشفى.

وأوضح، أن هناك تحقيقات عن مدى صحة واقعة الفيديو ونقص الأكسجين، لافتا إلى أن النقابة تتابع عن كثب التحقيقات حتى الوصول للحقيقة.