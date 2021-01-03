عقوبة المتسبب في حادث مستشفى الحسينية: تصل لـ7 سنوات

جاءت صورة الممرضة الجالسة على الأرض وهي في حالة انهيار، بعد واقعة وفاة 4 مصابين بفيروس كورونا القاتل «كوفيد 19» لتهز مشاعر كل من مرت على عينيه، وربما أيضا بمثابة إنذار بأن الفيروس عاد لشراسته خلال الموجة الثانية، الصورة التي تبعتها عدة كواليس لم تكن النيابة غافلة عنها خلال البحث عن المتورطين بعد تردد أقاويل بين الأهالي تفيد أن الوفاة جاءت بسبب نقص الأكسجين، حيث تباشر نيابة الحسينية التحقيق في الواقعة، كما استدعت النيابة مدير المستشفى وعددًا من الأطباء للاستماع لأقوالهم.

محامية: المتقاعسون سيحاسبون طبقا لقانون العقوبات

وقالت دينا سعيد محامية بالاستئناف أنه في حال أثبتت التحقيقات إخلال أي من الأطباء أو الفنين المسؤولين عن توصيل الأكسجين في المستشفى بالحادث سيخضعون للمحاكمة وفق قانون العقوبات بتهمة القتل الخطأ.

وتابعت سعيد في حديثها لـ«الوطن»: «بحسب قانون العقوبات إن تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح والأنظمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أوحرفته.

عقوبة القتل الخطأ لا تزيد عن 7 سنوات

وأوضحت لأنه في حالة اثبات القتل الخطأ من التحقيقات تكون العقوبة وفقا للمادة 238 مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات وذلك لأنه تسبب الفعل في وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص.

اما فيما يخص التحقيق مع مدير مستشفى الحسينية محل الواقعة أوضحت سعيد أنه تقع عليه مسؤولية تقصيره ويطالب منه تعويض، ويعاقب المتهمون بالإهمال من فنيين حال كانوت مقصرين بالرقابة عليهم.