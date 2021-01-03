وفاة مفتشة تمريض بالإدارة الصحة بسمنود متأثرة بكورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، عن وفاة كريمة محمد نوفل، مفتشة تمريض بالإدارة الصحية، إثر إصابتها بفيروس كورونا داخل قسم العزل بمستشفى سمنود العام. كما تم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

ونعت نقابة التمريض بالغربية، اليوم الفقيدة بأن يتغمدها المولى عز وجل بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها، وزملائها الصبر والسلوان.

كانت المتوفية، قد أصيبت مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، عقب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا، متمثلة في ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وسعال حاد، وتم عزلها داخل مستشفى سمنود، إلي أن وافتها المنية.

كما باشر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية، عن استمرار رفع حالة التاهب والاستعداد القصوى، لاستقبال كافة الحالات المشتبه إصابتها بعدوى فيروس «كوفيد 19» من خلال إجراء كافه الجولات الميدانية لمتابعة أعمال الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لكافة الحالات تزامنا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

كما وجه وكيل وزارة الصحة، في تعليماته لمديري الطب الوقائي والعلاجي بالتنسيق الكامل مع مديري مستشفيات الحميات والصدر والعامة، بأهمية توافر كافة المستلزمات الطبية والماسكات الطبية للوقاية من أخطار تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على ـرواح المواطنين.

وكشف وكيل وزارة الصحة أنه تم الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى وفنيات التمريض للتوعية بإخطار تفشي فيروس اللعين وطرق علاجها داخل العزل الصحي المنزلي.

كما وجه وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الصحية، بأهمية التأكد من سلامة العاملين داخل المؤسسات الحكومية والتزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للوقايه من أخطار تفشي فيروس كورونا.