«السادة الكرام» هدية طارق الشيخ لجمهوره فى 2021

نشر الفنان طارق الشيخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، برومو أغنيته الجديدة "السادة الكرام"، والتي من المقرر أن يطلقها بعد أيام.

أغنية "السادة الكرام" من ألحانه و كلمات سامح الكومي والتوزيع لمحمد جابر، ومن المقرر طرحها عبر قناته على "يوتيوب".

وكان المطرب طارق الشيخ، قد استنكر حالة الهجوم التي تعرض لها خلال الأيام القليلة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تقديمه أغنية ساخرة بعنوان «القاضية ممكن»، في برنامج "لايف من الدبلكس" التي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا.

وقال طارق الشيخ، لـ«الوطن»، إنه لم يقصد إهانة جماهير الزمالك أو التقليل من شأنهم، حيث إن الأغنية كانت تدور في إطار كوميدي ساخر، لافتاً إلى تلقيه آلاف الشتائم عبر "السوشيال ميديا" بسبب تلك الأغنية، رغم انتمائه للقلعة البيضاء.

وأوضح أنه طلب من جماهير النادي الأهلي، مناشدة جماهير النادي المنافس، والدعوة للتحلي بالمبادرة التي أطلقتها الدولة المتعلقة بعدم التعصب، متسائلا عن أسباب المشاحنات الموجودة ضده، قائلا: "كنا زمان نقعد كأهلاوية وزملكاوية على القهوة نتفرج على الماتش ونشجع جامد.. وتاني يوم نبقى كويسين وناسيين أي حاجة خاصة بالماتش".

وأكد أنه سيُقدم أغنية خاصة لنادي الزمالك، في أقرب بطولة يحصدها الفريق، لمُشاركتهم فرحتهم بالبطولة وقتها.

كما أشاد ، بدور النجم حكيم، خلال الأزمة الصحية التي تعرض لها الشاعر أمل الطائر، قبل شهور، وأجرى على أثرها جراحة في المخ.

وقال طارق الشيخ خلال ندوته في «الوطن»، على هامش الاحتفال بليلة رأس السنة: «حكيم جدع ومفيش زيه في الجدعنة.. اللي عمله مع أمل الطاير واللي لسه بيعمله.. يقعد له في صحته وعافيته وأولاده.. ربنا يكفيه شر المرض».

يذكر أن طارق الشيخ كان قد حل مؤخرا ضيفا بندوة بجريدة "الوطن" وتحدث فيها عن أعماله الغنائية الجديدة والبومه الجديد المقرر طرحه مع شركة مزيكا خلال الفترة المقبلة والذى ينتظر هدوء الاوضاع.