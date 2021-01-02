لميس الحديدي تطالب بالسماح للقطاع الخاص باستيراد لقاحات كورونا

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الأسبوع الماضي شهد 9345 حالة إصابة بفيروس كورونا بزيادة قدرها 59% عن الأسبوع الذي سبقه، و268 حالة وفاة بزيادة قدرها 41% عن الأسبوع الذي سبقه، إذ شهد 378 حالة، محذرة بأن معدلات الوفيات في مصر مازالت مرتفعة مقارنة بالعالم: «كمان كل الأرقام دي مش حقيقية، إحنا تقريبًا بنضرب في 10، لأن الأرقام الرسمية تخص المواطنين الذين يذهبون إلى الأجهزة الرسمية، هناك مواطنون كثر يصابون في كورونا ويعزلون نفسهم منزليًا، وهو ما قاله كل أعضاء لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة».

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، أن معدل وفيات كورونا في مصر يقدر بـ5.51% مقابل 2.17%، أما معدل الشفاء في مصر فهو 80% مقارنة بـ70% عالميًا، مشددة على أن مشاهد رأس السنة كانت مؤلمة.

وتابعت: «من الغد سيجرى البدء في تطبيق الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهًا على كل من لا يرتدي الكمامة في الاماكن المغلقة والمواصلات العامة والأجهزة الحكومية والمولات»، مشيرة إلى أن وزير العدل منح سلطة الضبطية القضائية لأجهزة أمنية ومحلية كثيرة.

وأعربت لميس الحديدي عن تمنيها بفتح المجال للقطاع الخاص لكي يستورد اللقاحات، لأن الدولة مسؤولة عن قطاع معين، أي الفئات الأولى بالرعاية والأطباء وغير القادرين ومصابي الأمراض المزمنة، لكن هناك قطاع من الناس مستعد لأن يدفع ويسهم: «ليس من الممكن أن نترك العبء بالكامل ملقى على عاتق الدولة، لأن مصر دولة نامية ومقدراتها محدودة لديها التزامات كثيرة في القطاعات كافة مثل الصحة، التعليم، الطرق، والبنية الأساسية وغيرها، وبالطبع فنحن نشكر مبادرة الرئيس السيسي لتوفير اللقاحات لكل المواطنين، ويمكن للدولة تحمل الأعباء عن المواطن الذي لا يستطيع تحمل التكلفة.. لكن هيحصل إيه لما القطاعات الأخرى تشتري اللقاحات ويبقى عندها اختيار ما بين سينوفارم وأسترازينيكا وفايزر».