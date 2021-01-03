أستاذ مناعة: خرجوا الستات تشوف الشمس.. وفيتامين «d» مهم لمواجهة كورونا

أكد الدكتور ياسر الشربيني، أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، أن مناعة جسم الإنسان هي الخط الأول لمواجهة كل الأمراض، بما فيها «كوفيد 19»، الفيروس المسؤول عن وباء كورونا المستجد، والسرطان وغيره.

وأشار إلى أن الاهتمام بالمناعة يأتي في مقدمة أولويات أغلبية الدول، التي تحرص على توفير التغذية الجيدة، والتطعيمات واللقاحات التي تحتاجها شعوبها لمنع الأمراض عنهم، لافتا أن فيتامينات (c وd) والزنك، مهمون في عمليات التقوية وزيادة مقاومة الجسم للأمراض، وبالأخص ضد فيروس كورونا المستجد.

وكشف «الشربيني»، أنه أصيب بفيروس «كوفيد 19»، منذ شهرين تقريبا، وكان يحرص على إمداد جسمه بزنك، وفيتامين d لتقوية الأنسجة الوعائية الخاصة بالزور والجهاز التنفسي، ومن حظنا في مصر أن لدينا شمس مشرقة طوال العام، مطالبا الناس بتعرض لها، وكذلك بضرورة الاهتمام بالأمهات والزوجات في مصر، لأن أغلبهن محجبات، ولا يخرجن كثيرا، وبالتالي لا يتعرضن للشمس كثيرا، وهن في احتياج لهذا الفيتامين.

وأضاف «الشربيني»، خلال لقائه عبر skype، مع برنامج «حضرة المواطن»، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة «الحدث اليوم»، نعاني في إنجلترا من عدم وجود شمس تقريبا، ويضطرون لأخذ حبوب دوائية لجصول أجسادهم على فيتامين d.

أستاذ مناعة: «أسترا زينكا» أفضل اللقاحات التي اعتمدت لمواجهة كورونا

عن لقاح «استرا زينكا» القادم من جامعة أكسفورد، والمعتمد مؤخرا ببريطانيا، صرح أستاذ المناعة بجامعة نوتنجهام ترنت ببريطانيا، أنه هذا اللقاح يُعد واحد من أفضل الأمصال التي اعتمدت لمواجهة فيروس كورونا، كاشفا أنهم كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر حتى تعتمد هيئة الدواء البريطانية.

وأعلن أن الحكومة البريطانية أرتات أنه من الأفضل ان يتم تطعيم كل الشعب مرة واحدة، أفضل من تطعيم نصف الشعب على جرعتين، لعدم توافر جرعات كثيرة من المصل، والمصانع تعمل بأقصى جهد لتصنيعه، فسيتم تطعيم كل الشعب أولا بجرعته االأولى، ومن ثم بعد 12 أسبوعا سيحاولون توفير الجرعة الثانية.

ياسر الشربيني: ليس هناك أفضلية للقاح على الآخر

وأردف أنه ليس هناك أفضلية للقاح على الآخر، متفقا في ذلك مع «غنيم»، الأهم أن يتم تطعيم الشعب البريطاني بأي مصل، لأن عدد الإصابات وصلت إلى 57 ألف حالة أمس، بخلاف عدد الوفيات الكبيرة.