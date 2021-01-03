هيئة التنشيط السياحي تستقبل المنتخب الياباني لكرة اليد

استقبل اليوم مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي المنتخب الياباني لكرة اليد والذي سيشارك في النسخة الـ 27 لبطولة العالم لكرة اليد للرجال 2021 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري، ويعد هذا الفريق هو أول فريق مشارك في البطولة يصل الي القاهرة.

وأشارت السيدة نسرين عثمانلي مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي إلى انه فور وصول أعضاء المنتخب قام أعضاء المكتب بمتابعة اجراءات الوصول، والتأكد من تطبيق إجراءات السلامة الصحية بالمطار.

وأضافت أنه تم تجهيز صالة وصول الفرق بمواد دعائية عن المقاصد السياحية والمواقع الأثرية المصرية.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بالمشاركة في هذه البطولة من خلال تقديم بعض البرامج اللوجيستية والسياحية لجماهير البطولة والذين سيحضرون من الخارج لتشجيع فرقهم.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على منح جماهير البطولة التي تحمل الـ Fan ID تخفيض بنسبة 50%على قيمة تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المفتوحة للزيارة في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، مع ضرورة التزام جميع المناطق والمتاحف الأثرية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة الحفاظ علي المسافات الآمنة بين الأشخاص أثناء الزيارات والالتزام بارتداء الكمامات وعدم زيادة عدد المجموعة السياحية الواحدة عن 25 فردا، بالإضافة إلى الالتزام بالحد الأقصى لعدد الزائرين الموجودين في نفس الوقت داخل المتاحف والمواقع الأثرية غير المكشوفة.